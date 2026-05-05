Производитель распробовал дорогую водку

Московская алкогольная компания договорилась о выпуске на мощностях Ярославского ликеро-водочного завода водок «Байкал», Nerpa и «Побеda». Все они позиционируются в среднем ценовом сегменте и выше. Производители делают ставку на дорогие водки вслед за растущим спросом. На эту продукцию переориентируются потребители коньяка и виски, в то время как дешевые бренды, наоборот, сдают позиции.

Ярославский ликеро-водочный завод (ЯЛВЗ) 21 и 24 апреля 2026 года получил декларации о соответствии на выпуск водок «Байкал», «Побеda» и Nerpa, следует из реестра Росаккредитации. Развитием и продвижением брендов занимается D.I.S.T. Spirits, а правообладателем выступает Московская алкогольная компания (МАК). Вице-президент D.I.S.T. Spirits Алевтина Хасанова пояснила “Ъ”, что партнерство направлено на увеличение выпуска продукции. Компания планирует договориться о сотрудничестве еще с четырьмя-пятью заводами. В ЯЛВЗ “Ъ” оперативно не ответили.

ЯЛВЗ — ярославский производитель спиртного, в его портфеле бренды Beringoff, Tolga, «Русское золото» и др. Завод основан в 1898 году. Сейчас он контролируется Евгением Комисаровым (50%), Екатериной Когтевой (25%) и Александром Мосякиным (25%). В 2025 году ЯЛВЗ, по данным участников алкогольного рынка, выпустил 1,48 млн дал водки. За год значение выросло на 4,56%. Согласно СПАРК, выручка ООО ЯЛВЗ в прошлом году снизилась на 6,25%, до 3,65 млрд руб.

МАК зарегистрирована в 2016 году и принадлежит Александру Карасеву. Основные производственные мощности компании находятся в Ульяновске. По данным участников рынка, в 2025 году предприятие увеличило выпуск водки на 174,6% год к году, до 2 млн дал. Выручка МАК в 2025 году составила 4,73 млрд руб. (рост в 3,6 раза). В 2026 году МАК, по словам госпожи Хасановой, рассчитывает выпустить 2,8 млн дал водки. То есть объем производства планируется увеличить на 40%.

«Байкал» и Nerpa — популярные водочные бренды. Первая марка, согласно рейтингу A.List, заняла 12-е место по спросу в среднеценовом сегменте (500–600 руб. за бутылку). Ее продажи увеличились на 19% год к году, до 870 тыс. дал. Nerpa — премиальная водка (до 1 тыс. руб. за бутылку), это шестой бренд по популярности в категории. В 2025 году ее продажи составили 215 тыс. дал, прибавив 28% год к году. «Побеda» пока занимает незначительную долю на водочном рынке. Бренд активно продвигается только с прошлого года.

Увеличивать выпуск этих водок на собственных мощностях МАК пока не может. Сейчас их значительная часть проходит технологическое обновление, говорит госпожа Хасанова. С целью диверсификации портфеля в ближайшее время компания намерена вывести на рынок новые собственные бренды текилы, виски и водки. Собеседник “Ъ” на алкогольном рынке связывает выбор ЯЛВЗ с логистикой: из Ярославля поставлять спиртное в Москву и Подмосковье дешевле, чем из Ульяновска. ЯЛВЗ это позволит дополнительно загрузить свои мощности, которые сейчас частично простаивают.

Топ-10 регионов России по производству водки в январе—марте 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) Московская область 2229,38 8,74 Татарстан 2086,83 3,55 Башкирия 858,91 -9,4 Архангельская область 817,65 17,11 Мордовия 688,24 2,78 Санкт-Петербург 673,97 50,14 Адыгея 603,84 29,91 Омская область 538,58 -4,16 Удмуртия 446,83 16,6 Самарская область 309,02 -17,2 Россия в целом 12803,45 -0,19 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что среднеценовые и премиальные водки сейчас выступают драйверами сегмента. Согласно A.List, в 2025 году доля премиум-водки на рынке увеличилась на 1,9 процентного пункта (п. п.), до 10,8%, суперпремиум — на 0,2 п. п., до 1,6%. Господин Московский связывает это с переориентацией спроса: водку все чаще выбирают потребители, ранее покупавшие виски или коньяк, которые стали заметно дорожать. За счет таких покупателей розничные продажи водки в России, согласно Росалкогольтабакконтролю, в марте этого года выросли на 4,95% год к году, до 5,83 млн дал.

Спрос на среднеценовую и премиальную водку будет укрепляться, предполагает коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. Он связывает это с готовящимся увеличением пошлин на импортный алкоголь: привычные зарубежные бренды станут еще менее доступными. Дешевые водки, по его словам, сдают позиции: это объясняется увеличением с 1 января 2026 года на 17,1% минимальной розничной цены. Сейчас бутылка объемом 0,5 л на прилавке должна стоить не менее 409 руб.

Владимир Комаров