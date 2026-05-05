Модель ИИ-поведения

В новой версии законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) суверенным и национальным моделям предложили обучаться на госданных. Доступ к ним можно будет получить после разрешения от ФСТЭК и ФСБ России. Кроме того, в новой редакции установлено, что стать доверенной ИИ-моделью можно будет только после попадания в соответствующий реестр, разработкой которого занимается правительство РФ. Участники рынка опасаются, что ужесточение получения доступа к данным для обучения моделей может привести к появлению дополнительных барьеров для разработчиков.

“Ъ” ознакомился с последней на данный момент версией законопроекта о регулировании ИИ, которая получила ряд заметных дополнений. Так, новая редакция предусматривает возможность обучения национальных и суверенных нейросетей на госданных, но только после согласования с ФСТЭК и ФСБ России. Документ также предусматривает ответственность для операторов и владельцев ИИ за обеспечение информационной безопасности моделей.

Законопроектом теперь также закрепляется статус ИИ как доверенного только в том случае, если модель внесена в соответствующий реестр. В свою очередь, порядок ведения реестра доверенных ИИ и включения в него моделей может устанавливать правительство РФ. Кроме того, правительство сможет устанавливать случаи обязательного применения суверенных и национальных ИИ в банковской сфере по согласованию с ЦБ. Ранее требование нахождения в реестре предполагалось только для тех моделей, которые используются на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и в госинформсистемах.

В Минцифры ответили “Ъ”, что сейчас документ дорабатывается вместе с отраслью и заинтересованными ведомствами. Критерии для включения в реестр доверенных моделей планируется определять отдельными актами уполномоченных органов. «Речь о доверенности идет для тех моделей, которые будут использоваться на объектах КИИ и в госинформсистемах. Однако говорить о финальной версии и конкретных деталях сейчас рано»,— пояснили в министерстве. “Ъ” направил запрос в правительство РФ.

Первая версия законопроекта предлагала разделение суверенной и национальной ИИ-моделей (см. “Ъ” от 27 февраля). Для получения статуса суверенной модели необходимо было бы пройти все стадии разработки, обучения и эксплуатации только на территории РФ и только российскими компаниями. Национальные же ИИ-модели могли быть созданы при использовании иностранных open-source-решений, но при их обучении должны были также использоваться и российские датасеты.

В «Т-технологиях» говорят, что текущая версия законопроекта предлагает названия «суверенной» и «национальной» модели, но не уточняет, что под ними подразумевается, а также где и как их использовать. Но определить требования к моделям, скорее всего, не получится: устанавливать требования по национальности или суверенности к тому, на чем основан ИИ, технически нереализуемо, считает директор по развитию технологий ИИ компании Алексей Шпильман. Любые критерии будут или невыполнимы, или не иметь смысла, потому что под них будут подходить любые минимально модифицированные модели, заключает он. В MWS AI считают, что согласование использования закрытых данных с госструктурами не должно осложнить процесс обучения ИИ и его работу. В «Яндексе» и «Сбере» не ответили “Ъ”.

Разумно, что законопроект предлагает для обучения систем ИИ на госданных дополнительные требования, поскольку бесконтрольное обучение на наборах данных, в том числе персональных, может нести риски информационной безопасности, считает гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов. «При этом принципиально важно, чтобы развитие регулирования не приводило к появлению дополнительных барьеров, особенно в части получения данных, необходимых для выполнения обязанностей»,— добавляют в Ассоциации больших данных.

Варвара Полонская, Юлия Юрасова