Свердловская ГАИ опровергла информацию о запрете сине-желтого дорожного знака

Госавтоинспекция Свердловской области опровергла информацию о якобы введенном запрете на использование дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» в желто-синей цветовой гамме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, ранее в адрес ряда местных СМИ поступило письмо, оформленное как официальное сообщение Госавтоинспекции, в котором утверждалось о введении запрета на применение указанного дорожного знака в желто-синей цветовой гамме. В ГАИ подчеркнули, что данные сведения не соответствуют действительности.

«Указанные сведения являются недостоверными. Запрет на установку знаков в желто-синей цветовой гамме на территории Свердловской области не вводился и не планируется. Демонтаж указанных знаков не требуется»,— говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД призвали ориентироваться исключительно на официальные источники информации ведомства и напомнили, что актуальные сообщения публикуются в проверенных каналах и на ресурсах регионального управления ГИБДД.

Полина Бабинцева