«Балтика» разольет на Аптекарской набережной

Пивоваренная компания «Балтика» займет около 200 кв. м в БЦ «Авеню» на Аптекарской набережной, где откроет бар под собственным брендом. Предполагается, что в помещении разместится небольшая пивоварня с тапрумом. Ранее в этом же здании находился пивной ресторан «Наbeerежная». Эксперты полагают, что новое пивное заведение может быть эффективнее проекта аналогичного арендатора при условии сильной концепции с грамотным управлением.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ БЦ «Авеню»

ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» планирует открыть два новых заведения в Петроградском районе. Как узнал «Ъ Северо-Запад», одним из них станет ресторан, который будет находиться недалеко от Петропавловской крепости, вторым — бар-пивоварня в БЦ «Авеню» на Аптекарской набережной, 20 А. Заведение займет помещение площадью около 200 кв. м. Формат ресторации, по словам источника, предполагает наличие собственной пивоварни и небольшого тапрума (taproom — формат реализации пива от производителя потребителю, место, где разливают и продают пиво прямо на производстве). В пресс-службе «Балтики» подтвердили информацию, но подробностей не привели. В пресс-службе собственника БЦ ГК «Бестъ» также подтвердили, что пивоваренная компания арендует помещения в здании офисного центра и готовится к открытию бара.

Также «Ъ Северо-Запад» стало известно, что в конце этой недели «Балтика» откроет второй ресторан в коллаборации с ГК Korneev Group Ивана Корнеева. В отличие от первого совместного заведения, начавшего работать летом 2025 года в зоне внутренних рейсов аэропорта, новый ресторан будет расположен в «чистой» зоне вылета международных рейсов (специальная зона внутри аэропорта, которая находится после пунктов таможенного и паспортного и других контролей и предназначается только для авиапассажиров, сотрудников аэропорта и авиакомпаний). Господин Корнеев утвердительно ответил на вопросы издания, но подробностей также не привел.

Директор по развитию и брокериджу департамента управления недвижимостью Nikoliers Владимир Каликин говорит, что, оценивая перспективы нового заведения на объекте, где уже работал пивной ресторан, нужно учитывать причины закрытия предыдущего проекта: если они были связаны с характеристиками локации, новый оператор столкнется с теми же сложностями. «В случае же, если "Балтика" даст рынку сильную концепцию с грамотным управлением — у проекта есть потенциал реализовать площадку более эффективно»,— рассуждает эксперт.

Для успеха «Балтике» важно выйти за рамки классического брендированного ресторана и предложить полноценный гастрономический и потребительский опыт, продолжает господин Каликин. Модель с собственной пивоварней, тапрум, дополненная продуманной кухней и четким позиционированием, выглядит перспективно. «Фактически речь идет о переходе из массового сегмента в сторону более эмоционального и experience-ориентированного формата, где ключевую роль играет не только продукт, но и атмосфера, сервис и уникальность предложения»,— объясняет он. Устойчивый рост туристического потока оказывает позитивное влияние на рынок общественного питания, особенно в центральных и набережных зонах города. Это создает дополнительный спрос на концептуальные и узнаваемые проекты.

Развитие формата в аэропортах, по мнению эксперта Nikoliers, также выглядит оправданным. Такие локации обеспечивают стабильный поток аудитории с высокой покупательной способностью и ограниченным выбором, что делает проекты в сегменте food & beverage потенциально высокомаржинальными. В то же время эффективность подобных форматов во многом зависит от способности оператора адаптировать концепцию под транзитную аудиторию и выдерживать высокие операционные стандарты.

«В целом успех проектов будет определяться не столько силой бренда, сколько качеством концепции, операционной модели и способностью создать востребованный пользовательский опыт»,— резюмирует господин Каликин.

Владимир Колодчук, Александра Тен