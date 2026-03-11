«Балтика» снова смотрит в кружку

ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» планирует открыть два собственных ресторана в Петроградском районе, один их которых — в районе Петропавловской крепости, сообщил «Ъ Северо-Запад» источник на рынке. В компании подтвердили планы по созданию ресторанов под собственным брендом. Изданию также удалось выяснить, что один из проектов может открыться в коллаборации с ГК Korneev Group Ивана Корнеева. Эксперты отмечают, что пивной формат остается востребованным, но в условиях высокой конкуренции пивоваренному заводу недостаточно будет концепции ресторана «при бренде». Это не первая попытка «Балтики» выйти на рынок HoReCa, в начале 2010-х годов компания уже открывала свои рестораны.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Опрошенные эксперты рынка недвижимости отметили, что оптимальный размер помещения под собственный ресторан пивоваренной компании – 250-350 кв. м.

«Компания “Балтика” рассматривает различные варианты усиления своей позиции в канале HoReCa, в том числе и открытие ресторанов под собственным брендом, поскольку считает этот канал одним из стратегически важных, присутствие в котором мы активно наращиваем,— подтвердили изданию в пресс-службе пивоваренного завода.— Именно благодаря этому сегменту формируется культура потребления разных пивных стилей в сочетании с различными блюдами, и что немаловажно — формируется новое восприятие российского продукта как премиального». Точные адреса, площади и сроки открытия в компании не сообщили.

Летом 2025 года ГК Korneev Group совместно с «Балтикой» открыла пивной бар с одноименным названием в зоне внутренних рейсов Пулково. Проект занял корнер площадью 50 кв. м с собственной посадочной зоной. На вопрос «Ъ Северо-Запад», не планирует ли ресторатор новую коллаборацию с «Балтикой» и не будет ли это один из ресторанов пивзавода на Петроградке, учредитель Korneev Group Иван Корнеев сказал, что также рассматривает «усиление своей позиции в сегменте ресторанов». «Можем подтвердить, что к началу сезона мы с партнерами готовы порадовать открытием нового заведения. Например, с “Балтикой”»,— ответил господин Корнеев.

Андрей Амосов, старший директор, руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге, одобряет идею коллаборации, приводя в качестве успешного примера аналогичного проекта «Пивную карту» Алексея Бурова.

Опрошенные эксперты рынка недвижимости отметили, что оптимальный размер помещения под собственный ресторан пивоваренной компании — 250–350 кв. м. По мнению руководителя направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимира Чернуся, оптимальная площадь для монобрендового паба равна 300–550 кв. м, но все зависит от концепции проекта, она является определяющей. «Возможны как варианты до 200 кв. м, так и более 700 кв. м»,— рассуждает эксперт.

Консультанты по недвижимости сошлись во мнении, что пабы успешны в стрит-ритейле с большим пешеходным трафиком. Владимир Каликин, директор по развитию и брокериджу департамента управления недвижимостью Nikoliers, говорит, что именно такие локации и форматы лучше всего работают для гастрономических концепций и позволяют привлекать как туристов, так и жителей города.

Эксперт Nikoliers замечает, что в последние годы молодое совершеннолетнее поколение более избирательно относится к алкоголю. Поэтому ресторанный формат может стать для бренда эффективным инструментом продвижения — при условии, что он будет дополнен качественной гастрономической составляющей. «Интересная кухня, выстроенная вокруг пивной карты и дополняющая ее, может стать ключевым фактором привлекательности проекта и его долгосрочной устойчивости»,— добавляет господин Каликин.

По его оценке, сам по себе пивной сегмент в Петербурге остается востребованным: в городе успешно работают как авторские проекты, так и сетевые форматы. «Поэтому конкуренция достаточно высокая, и для успеха “Балтике” важно предложить не просто ресторан при бренде, но полноценную концепцию с собственной историей и ярким позиционированием»,— предупреждает господин Каликин.

В начале 2010-х годов у пивоваренной компании «Балтика» уже был собственный ресторан Baltica Brew на Большой Морской улице, недалеко от арки Главного штаба, когда собственником завода была еще датская компания Carlsberg. Как говорят представители «Балтики», проект был успешным и закрылся через несколько лет по «не зависящим от компании причинам». В 2014 году «Балтика» открыла вторую версию проекта в историческом здании завода Лангензипена на Петроградской стороне в партнерстве с франшизной сетью XxxX, но он просуществовал всего несколько месяцев.

По словам Владимира Чернуся, обычный жизненный цикл подобного заведения составляет 3–5 лет, далее, как правило, необходима реконцепция.

