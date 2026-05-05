Депутаты озаботились малым

Депутаты петербургского Законодательного собрания вместе с чиновниками и представителями бизнеса обсудили ночные прогулки по Неве. С 1 марта маломерным судам (до 20 м в длину) и гидроциклам, согласно постановлению Министерства транспорта РФ, запрещено передвигаться в акватории реки с 23:00 до 5:00. Чиновники объясняют введение таких мер безопасностью на воде. Для представителей бизнеса, которые планируют объединиться в ассоциацию, новые запреты приведут к потере выручки. Депутаты намерены подготовить и направить обращение в Минтранс с просьбой дать городскому комитету по транспорту право самостоятельно регулировать временные рамки.

Заседание комиссии по транспорту, по словам ее председателя Алексея Цивилева, пришлось собирать незапланированно. Тему запрета движения катеров по Неве в ночное время горячо обсуждали еще на пленарном заседании парламента в прошлую среду. Тогда депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение правил пользования маломерными судами в Петербурге, которые были приняты комитетом по транспорту и вступили в силу 1 марта.

С первого дня весны также начал действовать запрет на движение катеров (длиной до 20 м) и гидроциклов на участках от Благовещенского до Литейного моста, на Малой Неве от Биржевого моста до Невы, на Большой Невке от Сампсониевского моста до Невы с 23:00 до 5:00. Ранее маломерные суда должны были покинуть акваторию до двух часов ночи.

Введение ограничений, впрочем, не должно было стать неожиданностью: приказ Минтранса был принят и опубликован в ноябре прошлого года. Однако, как говорит руководитель фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов, с Петербургом этот вопрос не обсуждали.

Еще одни ограничения были введены оперштабом Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова уже в середине апреля: с 18 апреля до 17 ноября запрещены поездки по рекам и каналам на гидроциклах и маломерных моторных судах, которые не подлежат госрегистрации.

Обсудить все правила депутаты собрались с чиновниками и представителями маломерного флота. Способ обойти нововведения предложил президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Максим Капитонов. По его идее, разведение мостов станет частью официальных мероприятий празднования Дня города, который будет длиться пять месяцев, а на просмотр суда будут выходить по графику. Господин Капитонов заявил, что комитет по культуре идею уже одобрил.

Председатель комтранса Денис Минкин, впрочем, заметил, что говорить о распоряжении комитета по культуре как о факте пока не стоит. «Мы точно не поддержим его в части растянутости Дня города до ноября месяца. Это некий нонсенс. С нами оно не согласовано»,— дал понять чиновник.

За возможность посмотреть разведение мостов с воды активнее других выступал Дмитрий Павлов. Его Алексей Цивилев прозвал «капитаном профсоюза маломерных судов». Господин Павлов настаивал, что туристы приезжают в Петербург ради белых ночей и разводных мостов. «Я к этому бизнесу не имею никакого отношения, но за эти две недели много обращений пришло от представителей компаний. Целый сегмент малого бизнеса поставлен под угрозу. Минтранс погорячился. Это нужно обсуждать нам в Петербурге, учитывая последствия. Мы вчера вышли ночью, посмотрели акваторию: удручающее впечатление. Вспомнил пандемию. Акватория пустая, ездят патрульные катера, большие теплоходы, которым разрешено ходить»,— поделился впечатлениями парламентарий.

Рассказать о ситуации изнутри поручили судовладельцу, руководителю компании «Дольче Вита» Виталии Поцелуйко. По ее словам, 25% рейсов за сезон совершались во время разводки мостов.

«За последний месяц у нас больше половины прогулок отменено из-за запрета»,— заявила госпожа Поцелуйко. Представители бизнеса намерены создать Ассоциацию маломерных коммерческих судов, в которую войдут больше 100 компаний, для взаимодействия с чиновниками и депутатами. «Мы просим выйти с нами на диалог и предложить какие-то условия, при которых маломерные суда, использующиеся для коммерческих целей, будут иметь право на существование»,— заключила Виталия Поцелуйко.

Стоимость прогулки на рекам и каналам Петербурга зависит от модели катера, маршрута и предлагаемых услуг. Согласно сервису поиска и бронирования экскурсий, цена варьируется от 5 до 27 тыс. рублей за час.

В ответ на жалобы бизнеса Денис Минкин заявил, что смотреть на город с рек и каналов никто не запрещает. «У туристов нет никаких проблем. Есть корабли, с которых можно смотреть на мосты. Совершенно незачем туда ходить и мельтешить между крупными кораблями»,— озвучил позицию комитета господин Минкин. И добавил: «Последние четыре года, если так мягко сказать, сложноватые. И не учитывать это в нашей жизни и уповать только на туризм аналогичный в Венеции, Брюгге или Амстердаме не стоит. Страна живет в сложное время. Мы вынуждены принимать меры, ориентируясь на это. Мы в абстракции от этого будем жить? Режим вводить в отношении движения по Неве тоже надо. Проконтролировать малое средство сложнее: откуда оно вышло, куда идет»,— эмоционально отчитал собравшихся господин Минкин.

Во время заседания председатель комтранса также рассказал, что в правительстве обсуждают преобразования правил для водного транспорта, но итогового плана пока нет.

Генеральный директор компании «Нева Тревел» Юрий Набатов предложил, чтобы в рамках этой реформы компании, которые строят и развивают флот, имели право заключить договор на аренду причала на более длительный срок, чем три года (срок договора аренды на текущий момент.— «Ъ Северо-Запад»). «Мы активно занимаемся обновлением флота, то есть берем на себя финансовые обязательства по выплату кредитных или лизинговых средств. Нам нужны определенные гарантии, что мы в городе сможем долгосрочно работать. По этому поводу мы обращаемся к городу. В таком случае мы сможем обновлять и инфраструктуру»,— прокомментировал «Ъ Северо-Запад» господин Набатов.

Алексей Цивилев заявил, что депутаты планировали направить обращение в Минтранс, чтобы право регулировать время выхода в акваторию получил городской комтранс. Однако после заседания вопрос отправили на доработку. «Учитывая позицию комитета по транспорту, мы решили подумать. Собрать информацию: сколько они [судовладельцы] доходов приносят и приносят ли вообще что-то»,— объяснил после заседания господин Цивилев.

Надежда Ярмула