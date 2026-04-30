Белая ночь на катерах влетит в копеечку

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении губернаторский законопроект, который вводит штрафы до 150 тыс. рублей для владельцев катеров и гидроциклов за выход на Неву в ночное время. Инициатива, призванная обуздать хаос на воде, вызвала бурную дискуссию. Депутаты спорили о безопасности и туристических миллионах, а представитель Смольного заявил, что «правила на транспорте пишутся кровью», парируя, что новая мера может сократить количество аварий на воде.

С 1 марта 2026 года в центральной акватории Невы, ограниченной Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами, уже действует запрет на движение маломерных судов с 23:00 до 5:00

Автором инициативы выступил губернатор Александр Беглов. За выход на маломерных судах в запрещенный период с 23:00 до 5:00 предлагается штрафовать граждан на 5 тыс. рублей, должностных лиц — на 50 тыс. рублей, юридических лиц — на 150 тыс. рублей. Аналогичные суммы предусмотрены за нарушение иных установленных запретов и ограничений. За управление судном с нарушением требований к направлению движения граждане заплатят 5 тыс. рублей, должностные лица — 40 тыс. рублей, юридические — 100 тыс. рублей. За управление незарегистрированными судами и гидроциклами штраф составит от 5 тыс. до 150 тыс. рублей. Кроме того, комитет по транспорту наделяется правом вводить временные перекрытия акватории на время проведения массовых мероприятий, таких как «Алые паруса» или Петербургский международный экономический форум, с одновременным уведомлением судовладельцев через официальные каналы связи.

С 1 марта 2026 года в центральной акватории Невы, ограниченной Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами, уже действует запрет на движение маломерных судов с 23:00 до 5:00. Однако новым документом это ограничение, введенное Минтрансом, предлагается подкрепить финансовыми санкциями.

Согласно российскому законодательству, к маломерным судам относятся плавсредства длиной не более 20 м с максимальным количеством людей на борту до 12. В Петербурге эту категорию представляют прежде всего моторные катера, небольшие яхты, лодки и гидроциклы — последние, несмотря на компактные размеры и мощность, доставляют властям и инспекторам больше всего хлопот. Гидроциклы массой до 200 кг и с двигателем до 8 кВт не подлежат государственной регистрации, что делает их фактически неуловимыми для стандартных средств контроля. Полноценные же суда регистрируются в реестре маломерных судов, который ведет Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, а управление ими требует специального удостоверения, выдаваемого на десять лет.

В ходе заседания ЗакСа развернулась дискуссия между сторонниками и противниками ужесточения. Депутат Дмитрий Дмитриев («Единая Россия») задал вопрос о юридической чистоте документа. Он также поднял проблему правовой неопределенности. Получается, отмечал он, комитет по транспорту сможет издавать распоряжения, за которыми последуют штрафы, что может создать риски злоупотреблений и неоднозначного толкования норм. По его словам, необходимо публиковать все временные ограничения на официальном сайте комитета и в СМИ не позднее чем через 48 часов до их введения. «Также нужно создать мобильное приложение, которое будет рассылать уведомления судовладельцам»,— предложил он.

Его коллега Дмитрий Павлов («Новые люди») выступил с критикой ночного запрета. Он напомнил, что ограничения ввел федеральный центр, и назвал решение неожиданным и болезненным для малого бизнеса. Он акцентировал внимание на экономических последствиях: «Ограничение включает время развода мостов, что лишает туристов возможности увидеть это зрелище и наносит ущерб владельцам маломерных судов. Это их основной доход в летний сезон». По оценкам ассоциации владельцев маломерных судов, к которым апеллировали «Новые люди», запрет ночного движения приведет к потере до 30% выручки в туристический сезон, и это может привести к сокращению рабочих мест. Господин Павлов предложил комиссии по транспорту обсудить ситуацию с учетом мнения горожан, провести общественные слушания, чтобы выработать компромисс — например, разрешить движение экскурсионных судов с соблюдением скоростного режима и маршрута.

Представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко парировал, сравнив безопасность на воде с дорожным движением. «Правила на транспорте пишутся кровью. Пусть это жестоко звучит, но для исключения рисков прошу как можно быстрее принять данный проект закона»,— заявил он. Господин Сухенко согласился, что отказ от ночных прогулок «эмоционально некомфортен», но настаивал на статистике: за прошлый год зафиксировано 228 нарушений правил плавания, причем 60% из них — в темное время суток. За принятие документа выступала и зампредседателя комтранса Валентина Михайлова. Она отмечала, что именно ограничение на движение маломерных судов в прошлом году на «Алых парусах» позволило избежать столкновений и обеспечило четкую работу спасательных служб.

Депутат Ирина Иванова (КПРФ) заметила, что в городе часто избегают регистрации гидроциклов из-за высокого налога (в отличие от Ленобласти, где регистрацию ввели, но параллельно закрыли движение), и предложила устанавливать камеры на мостах. Руководитель фракции СРЗП Марина Шишкина призвала подходить к проблеме «с холодным сердцем», назвав ситуацию на воде «хаосом и бескультурьем». По ее словам, один из коллег признался ей, что его гидроцикл не зарегистрирован. Депутат Павел Крупник же добавил: «Выпивают, танцуют на каблуках на катерах. Падение в ледяную Неву — это смерть».

Депутат Алексей Цивилев («Единая Россия») вступился за интересы грузового флота. Он сослался на обращение пароходства «Волго-Балт» и заявил, что перевозчики коммерческих грузов должны иметь приоритет при разводе мостов, а нынешняя ситуация с хаотичным движением яхт и катеров представляет собой угрозу безопасности судоходства. Он предложил подумать над тем, чтобы выделить специальные маршруты для маломерных судов и запретить их движение в зонах интенсивного судоходства. Александр Рассудов (КПРФ) в то же время назвал штрафы «смешной историей». Для молодых гидроциклистов 5 тыс. рублей — это как пива попить, считает депутат. Кроме того, он предложил подумать о конфискации судов за повторные нарушения.

Председатель ЗакСа Александр Бельский, комментируя дискуссию, предложил передать патрулирование акватории на гидроциклах подразделениям МЧС — по аналогии с полицейскими мотоциклистами, следящими за питбайками.

Господин Сухенко добавил, что Смольный может в дальнейшем обсуждать компромиссы. Большинство депутатов поддержали проект в первом чтении. За документ проголосовали 40 парламентариев, шестеро воздержались, против не выступил никто.

Полина Пучкова