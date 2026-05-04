Расслоение криптовалют

Стоимость биткойна поднялась до $79,5 тыс., обновив трехмесячный максимум. Оптимизм инвесторов связан с деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке, а также с ожиданиями мягкой денежно-кредитной политики США после одобрения Сенатом кандидатуры Кевина Уорша на пост главы ФРС. Однако рост стоимости прочих цифровых валют значительно отстает от биткойна.

4 мая стоимость биткойна обновила трехмесячные максимумы и, согласно данным Investing.com, впервые с 31 января превысила $80 тыс. При этом удержаться выше $80 тыс. к концу дня цене биткойна не удалось, и к вечеру (около 18:00 мск) она составляла уже около $79,5 тыс.

«Сигналы о снижении напряженности вокруг Ормузского пролива, включая операцию США по выводу застрявших там судов, в сочетании с ожиданиями роста предложения нефти со стороны ОАЭ и ОПЕК+ формируют устойчивое давление на нефтяные котировки. Это снижает инфляционные ожидания и косвенно улучшает условия для рисковых активов»,— отмечает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. С начала апреля, когда между США и Ираном вступило в силу временное соглашение о прекращении огня, стоимость биткойна выросла на 16%.

По данным SoSoValue, вложения спотовых биткойн-ETF составили около $2 млрд, что является лучшим результатом за месяц в 2026 году. А с начала мая, по данным Coinglass.com, притоки со стороны ETF уже превысили $600 млн.

Инвесторы ожидают и более мягкой политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, после того как 29 апреля Банковский комитет одобрил кандидатуру Кевина Уорша на должность главы регулятора. Инвесторы считают, что господин Уорш имеет более мягкие взгляды на монетарную политику, что дает им надежды, что он будет выступать за более быстрое снижение ключевой ставки, отмечают эксперты. Срок полномочий нынешнего главы ФРС истекает 15 мая. «Кевин Уорш ранее положительно высказывался о биткойне, и хотя фактическое снижение ставок в июне маловероятно, сам факт смены руководства поддерживает сегмент рисковых активов»,— указывает господин Ли.

При этом конъюнктура крипторынка по-прежнему остается слабой: в начале 2026 года он переживал последствия одного из крупнейших обвалов в истории: с января по апрель стоимость ведущей криптовалюты была на минимумах с 2024 года.

Прочих цифровые валюты выросли не столь значительно: Ethereum с апреля подорожал лишь на 8%, a Solana — на 5%. Это связано с тем, что большая часть инвесторов воспринимает биткойн как «наиболее устойчивый и стабильный актив», отмечает гендиректор «Технобит» Александр Пересичан. По словам директора по коммуникациям криптовалютной биржи EXMO Михаила Смирнова, изначально институциональные инвестиции были ориентированы именно на биткойн как макроактив, а не на всю криптовалюту. Поэтому, хоть число активов многократно увеличилось, их ликвидность остается низкой, и биткойн, по данным Сoingecko, по-прежнему занимает около 60% всего рынка. «Для полноценного роста альткойнов требуется более сильное движение самого биткойна, которое привлечет спекулятивный капитал и обеспечит приток ликвидности»,— отмечает ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко.

По словам участников рынка, в ближайшее время ждать сильного роста цены биткойна не стоит, так как инфляционные и геополитические риски все еще велики. Притоки инвестиций могут начаться только после снижения ставки ФРС, полагает Михаил Смирнов. Тем не менее, если удастся реализовать беспроблемное движение судов через Ормузский пролив и притоки инвестиций в ETF продолжатся, инвесторы могут надеяться, что в мае цена биткойна закрепится выше $80 тыс. или даже «продолжит осторожное движение вверх», считает Александр Пересичан.

Андрей Ковалев