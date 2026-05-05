Премиум шагает по стране

Объем предложения квартир в премиальных и элитных новостройках в российских городах-миллионниках без учета Москвы за год вырос на 12,6%. Это единственный сегмент первичного рынка, показавший рост: экспозиция массового жилья резко сократилась. Девелоперы рассматривают высокобюджетные проекты как более маржинальные из-за меньшей зависимости от ипотеки.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В марте 2026 года в премиальных и элитных новостройках российских городов-миллионников без учета Москвы экспонировалось 36,8 тыс. лотов, подсчитали в «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК Dars. Год к году показатель увеличился на 12,6%. Высокобюджетное жилье — единственный сегмент, где объем предложения на первичных рынках крупных городов показал рост. Количество квартир комфорт-класса за год сократилось на 23,6%, до 127 тыс., бизнес-класса — на 26,7%, до 87,4 тыс.

Аналитики «Яндекс Недвижимости» говорят, что во всех российских городах-миллионниках, включая Москву, предложение массового жилья в новостройках за год сократилось на 1,4%, а элитного — выросло на 19,3%. Это привело к изменению структуры экспозиции. Доля высокобюджетных лотов на рынке новостроек крупных городов без учета Москвы за год выросла на 4,4 процентного пункта (п. п.), до 14,6%, отмечают в «НДВ Супермаркет недвижимости». Доли комфорт- и бизнес-класса сократились до 34,8% и 50,6% соответственно (см. график).

Гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин называет нынешнюю долю типового жилья на российском рынке новостроек рекордно низкой.

Наиболее выраженный рост высокобюджетного предложения за год, по данным «НДВ Супермаркет недвижимости», отмечен в Ростове-на-Дону — с 19,7% до 52,9%, в Омске — с 2,4% до 13,7% и Самаре — с 1,2% до 9,2%. Тенденция ярче прослеживается в городах с платежеспособным спросом и там, где власти настаивают на улучшении качественных характеристик проектов, говорит основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Но глобально изменения коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов связывает с политикой девелоперов, которые стали предлагать меньше массового жилья из-за ужесточения условий по льготным ипотечным программам. Например, в рамках семейной ипотеки с 1 февраля этого года можно получить только один кредит. Это уже привело к падению спроса (см. “Ъ” от 20 марта). В случае с дорогим жильем доля покупателей, прибегающих к ипотеке, традиционно ниже. Высокобюджетные проекты, по словам госпожи Доброхотовой, также рассматриваются девелоперами как более маржинальные.

Ранее на строительство более дорогого жилья начали переориентироваться девелоперы Москвы. Согласно «Метриуму», в марте 2026 года объем предложения в массовом сегменте новостроек здесь сократился на 40,6% год к году, в бизнес-классе — на 3%. В то же время в премиуме экспозиция увеличилась на 9,4%, в элитном сегменте — на 10,9%. Это объяснялось в том числе требованиями властей к архитектурному облику проектов и высокой стоимостью участков под застройку.

Главный аналитик ЦИАН Алексей Попов считает, что уровень новостроек в регионах повышается вслед за спросом: требования покупателей к уровню жилья растут.

Хотя основатель агентства недвижимости «БезФильтров» Ригина Гордеева не исключает, что в регионах речь часто идет о формальном изменении позиционирования проектов. Классификацию часто определяют сами девелоперы или агентства, размещающие объекты на классифайдах, напоминает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Денис Жалнин не сомневается, что в будущем доля дорогого жилья на региональных рынках продолжит расти. Это, по мнению госпожи Гордеевой, создаст предпосылки для точечного дефицита бюджетного предложения. Массовое жилье не исчезнет, но доступных квартир адекватной площади, расположенных в удачных локациях, будет не хватать, считает она.

Дарья Андрианова