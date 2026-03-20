Новостройкам плохо без семьи

Продажи первичного жилья снизились в феврале на 17,9% год к году

На 40 крупнейших региональных рынках России продажи новостроек в феврале 2026 года сократились на 17,9% по сравнению с февралем 2025-го. Отдельно в городах-миллионниках снижение еще более выраженное — на 22%. Охлаждение объясняется ужесточением условий по семейной ипотеке: С 1 февраля в рамках программы можно получить только один кредит. У девелоперов накапливается нераспроданное предложение, реализовывать которое они нередко вынуждены с дисконтом.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В феврале на 40 крупнейших региональных рынках России было зарегистрировано 26,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), подсчитали в ЦИАН. Год к году этот показатель сократился на 17,9%. В «Яндекс Недвижимости» на основе данных сервиса «Пульс продаж новостроек» оценивают снижение продаж в городах-миллионниках в феврале в 22% год к году, до 14,8 тыс. сделок. Во всей России, по оценке Dataflat.ru, снижение составило 13,1% год к году, до 35,9 тыс. ДДУ.

В Москве в феврале, согласно Росреестру, зарегистрировано 3,8 тыс. ДДУ. Год к году значение сократилось на 51%. В Санкт-Петербурге снижение составило 4%, до 2,6 тыс. ДДУ, следует из расчетов Dataflat.ru. За январь—февраль 2026 года в ЦИАН зафиксировали выраженное сокращение числа сделок в Чебоксарах — на 33% год к году (до 0,4 тыс. ДДУ), в Барнауле — на 27% (до 0,4 тыс.), в Саратове — на 19% (до 0,1 тыс.). Хотя в некоторых городах спрос на жилье, напротив, немного растет. В «Яндекс Недвижимости» по итогам февраля отметили увеличение числа сделок в Краснодаре, Перми и Челябинске.

Снижение спроса на новостройки в России началось после цикла роста начиная с июля 2025 года.

В январе 2026 года на 40 крупнейших рынках России, согласно ЦИАН, было заключено 42 тыс. ДДУ — на 62,8% больше, чем годом ранее. В «Яндекс Недвижимости» только для городов-миллионников отмечали рост на 66%, до 24,1 тыс. ДДУ.

Перелом объясняется изменениями условий по семейной ипотеке, которая предполагает предоставление займов на покупку жилья по льготной ставке 6%, не исключает руководитель «Пульса продаж новостроек» Артем Советников. С 1 февраля 2026 года семья может взять в рамках программы только один заем, ранее правом мог воспользоваться каждый из супругов. Существенную корректировку условий семейной ипотеки коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров считает фактором, который стимулировал спрос в январе. «Многие старались приобрести жилье на прежних условиях»,— отмечает он.

Из-за снижения доступности жилья покупатели вынуждены отказываться от сделок, констатирует гендиректор Optima Development Давид Худоян. Председатель правления ГК «Паритет Девелопмент» Павел Галкин говорит, что лучше сейчас ситуация со спросом в относительно небольших городах, где квартиры стоят в среднем заметно дешевле, чем на ключевых рынках.

Охлаждение спроса сказывается на экспозиции: на рынке избыток предложения.

Согласно ЦИАН, в марте на 40 крупнейших рынках страны экспонировалось 289 тыс. лотов. К февралю значение выросло на 2,5%. Эти лоты девелоперы часто вынуждены предлагать с дисконтом. Согласно «Яндекс Недвижимости», в феврале 2026 года в Москве и Подмосковье дисконты предлагались в 260 проектах. Год к году показатель увеличился на 49%.

Но радикально снижать цены девелоперы пока не готовы. Средняя стоимость новостроек на 40 крупнейших региональных рынках в марте, согласно ЦИАН, составила 186,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Год к году значение выросло на 11%. В Москве увеличение составило 28%, до 506,4 тыс. руб. за 1 кв. м, а в Санкт-Петербурге — 26%, до 338,1 тыс. руб. за 1 кв. м.

Девелоперы в этих условиях корректируют объемы нового предложения. Директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба говорит, что в «старой» Москве в январе—феврале 2026 года начались продажи 220 тыс. кв. м жилья, год к году значение сократилось на 24%. Но в перспективе бизнес рассчитывает на восстановление спроса. Гендиректор агрегатора Redcat Наталья Шаталина полагает, что этот процесс начнется во второй половине 2026 года благодаря снижению ставок по кредитам.

София Мешкова

