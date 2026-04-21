ЦУР нашел главу

В Санкт-Петербурге назначен новый руководитель Центра управления регионом (ЦУР). Им стала Ксения Гарькавенко, ранее занимавшая должность директора интернет-дирекции АО «Петроцентр», стало известно «Ъ Северо-Запад». Она сменила Елену Никитину, которая вместе с группой приближенных была задержана сотрудниками ФСБ в октябре 2025 года по подозрению в растрате бюджетных средств.

Фото: АО «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»

Фото: АО «Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр»

О назначении корреспонденту «Ъ Северо-Запад» сообщили несколько источников на медиа-рынке Петербурга. О новой главе петербургского ЦУР из открытых источников известно немного. До назначения госпожа Гарькавенко работала в АО «Петроцентр» — организации, специализирующейся на создании и поддержке интернет-ресурсов органов государственной власти. Она также сотрудничает с АНО «Диалог» — федеральной структурой, которая курирует работу всех ЦУР в России. В организации она занимается сотрудничеством с блогерами. Кроме того, в разное время Ксения Гарькавенко выступала в качестве лектора на мероприятиях, посвященных цифровым коммуникациям и работе с обратной связью от граждан.

Назначение госпожи Гарькавенко состоялось в апреле 2026 года. По информации «Ъ Северо-Запад», ее кандидатура была согласована как с руководством города, так и с федеральным центром — АНО «Диалог». Это стандартная практика для региональных ЦУР: они находятся на стыке интересов региональной и федеральной власти. Ранее в «Диалоге» отмечали, что освободившееся место займет местный человек, знакомый с петербургской повесткой. Ему придется выстраивать работу ЦУР в условиях назначения новых кадров: после уголовного дела центр покинула часть сотрудников.

Ксения Гарькавенко на звонки корреспондента «Ъ Северо-Запад» на момент публикации не ответила.

Как пояснили собеседники «Ъ Северо-Запад», ЦУР не находятся в прямой зависимости от губернаторов. Кандидатуры на должность руководителя центра предлагает АНО «Диалог. Регионы» градоначальникам на согласование. Однако де-факто петербургский ЦУР подчинялся Смольному вопреки изначальной задумке, уточняют политтехнологи, знакомые с работой организации. По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, так было далеко не только в Петербурге

Центры управления регионами были созданы в 2020 году по поручению президента Владимира Путина. Их головная организация — АНО «Диалог», учрежденная Департаментом информационных технологий Москвы еще в 2019 году. В июле 2020 года «Диалог» учредил дочернюю структуру — АНО «Диалог. Регионы», которая и занялась внедрением ЦУР во всех субъектах РФ. Обе организации возглавляет бывший сотрудник администрации президента Алексей Гореславский.

Задача ЦУР — обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью. Делается это с помощью системы «Инцидент Менеджмент» — автоматизированного инструмента, который отслеживает сообщения жителей в социальных сетях (во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Telegram), на страницах чиновников и госучреждений, а также на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Специалисты ЦУР собирают эти обращения, обрабатывают и перенаправляют в профильные ведомства. Максимальный срок ответа — 24 часа.

Кроме того, ЦУР занимается медиааналитикой, выявлением фейков, социологическими исследованиями и координацией проекта по созданию госпабликов — официальных страниц государственных учреждений в соцсетях. По итогам 2025 года различные ЦУР по всей стране обработали сотни тысяч обращений. Например, Нижегородская область за пять лет отработала через «Инцидент Менеджмент» более 324 тыс. сообщений, а среднее время ответа сократилось с 8 часов до 4 часов 20 минут.

Предшественница Ксении Гарькавенко Елена Никитина возглавляла петербургский ЦУР с момента его создания в 2020 году. В октябре 2025 года она была задержана сотрудниками ФСБ. Вместе с ней фигурантами уголовного дела стали заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров, гендиректор канала Александр Малькевич, блогер Николай Каменев (известный как «Фима Психопат») и супруг госпожи Никитиной Сергей Кожокар.

Уголовное дело было возбуждено по факту растраты бюджетных средств. По данным следствия, претензии касаются контрактов, заключенных ЦУР с компаниями, связанными с блогером Каменевым, на медиасопровождение деятельности администрации Санкт-Петербурга. Следователи, изучив отчеты об исполнении контрактов, обнаружили непрофильные и неподтвержденные расходы. Сама Елена Никитина ранее также упоминалась в деле бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова, который был осужден за вымогательство в особо крупном размере у экс-руководителя телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича.

После задержания руководства ЦУР в Смольном начались внутренние проверки, говорили собеседники «Ъ Северо-Запад». Впрочем, об их результатах пока ничего не сообщается.

Полина Пучкова