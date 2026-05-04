В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу людей

Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля, который въехал в пешеходов в центре Лейпцига. Об этом сообщила полиция Саксонии. Два человека погибли, еще восемь получили ранения, передает Berliner Zeitung.

Инцидент произошел на улице Гриммайшештрассе. Поврежденный внедорожник Volkswagen с человеком на крыше на большой скорости ехал по пешеходной зоне, сообщала радиостанция Radio Leipzig. После водитель пытался скрыться.

От задержанного «больше не исходит никакой опасности», следует из сообщения полиции в соцсети Х. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет, пишет Berliner Zeitung. Место происшествия было оцеплено.