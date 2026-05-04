В центре Лейпцига автомобиль въехал в толпу людей

На ул. Гриммайшештрассе центре Лейпцига автомобиль въехал в толпу людей. По предварительным данным, двое человек погибли, еще несколько получили ранения. Об этом сообщило немецкое радио BR со ссылкой на обер-бургомистра города Буркхарда Юнга.

Радиостанция Radio Leipzig сообщила, что поврежденный внедорожник Volkswagen с человеком на крыше на большой скорости проезжал через пешеходную зону. Очевидцы сообщили радиостанции, что на месте происшествия несколько тел было накрыто простынями. У некоторых пострадавших диагностировали резаные раны.

Полиция Саксонии в соцсети X сообщила, что водителя задержали. Полиция продолжает проводить оперативные мероприятия. Правоохранители призвали граждан сохранять бдительности и следовать при необходимости указаниям сил реагирования.