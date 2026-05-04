Германию оставят без ракет

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 3 мая публично подтвердил, что США, вопреки ранее заключенным договоренностям, в обозримой перспективе не разместят на территории Германии ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. О развертывании таких систем Вашингтон и Берлин договорились в 2024 году, что весьма обеспокоило Москву, поскольку эта мера позиционировалась как направленная на «сдерживание России». Власти ФРГ, впрочем, надеются, что «поезд еще не ушел».

Фото: Markus Schreiber / Reuters, Markus Schreiber / Pool / Reuters

Фридрих Мерц дал программное интервью телеканалу ARD по случаю первой годовщины пребывания на посту канцлера ФРГ. В ходе беседы речь зашла среди прочего о появившейся в СМИ информации, что США, вопреки прежним планам, не будут размещать на территории Германии ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. Канцлер подтвердил эту новость, однако обосновал решение Вашингтона не так, как оно обосновывалось в СМИ. По его словам, отказ от развертывания ракет связан не с разладом между США и Германией из-за войны в Иране, а с тем, что таких ракет сейчас самим американцам не хватает.

«У американцев сейчас недостаточно подобных вооружений. США их ведь сами используют (в Иране.— “Ъ”). Поэтому, объективно говоря, у них практически нет возможности поставок таких систем (другим странам.— “Ъ”)»,— заявил Фридрих Мерц. Из его комментария следует, что власти ФРГ и до начала войны США и Израиля против Ирана не были уверены, что администрация Дональда Трампа будет придерживаться «ракетной сделки», заключенной между Вашингтоном и Берлином при президенте Джо Байдене. «Мы на протяжении нескольких месяцев говорили с американцами на эту тему, но так и не добились подтверждения (планов размещения ракет.— “Ъ”) со стороны США»,— признал Фридрих Мерц.

О планах развертывания американских ракет наземного базирования средней и меньшей дальности на территории Германии Вашингтон и Берлин объявили 10 июля 2024 года. Предполагалось, что оно начнется с 2026 года — сначала на временной, а затем на постоянной основе в составе дивизиона стратегических огневых средств новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF). Речь шла о крылатых ракетах Tomahawk, многоцелевых SM-6 и гиперзвуковых LRHW Dark Eagle в неядерном оснащении.

Подобных комплексов не было на территории Европы с момента заключения Москвой и Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 1987 году.

Тогдашний канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что размещение американских ракет на территории Германии поможет «в сдерживании России». Министр обороны ФРГ Борис Писториус же отметил, что сделка с США позволит Германии и всей Европе «закрыть серьезную существующую брешь в обороне». Власти РФ сочли эти планы крайне дестабилизирующими прежде всего из-за относительно короткого подлетного времени этих ракет до целей на территории России и невозможности удостовериться, что они не оснащены ядерными боеголовками. В МИД РФ заявили, что эти действия создадут для России «дополнительные ракетные угрозы» и она не оставит их «без должной реакции».

Немецкие оппозиционные партии правого и левого толка раскритиковали новые договоренности между Вашингтоном и Берлином, сочтя, что они приведут к обострению конфронтации с Россией и ускорят гонку вооружений, однако до смены администрации в США американо-германская «ракетная сделка» считалась железобетонной. Когда же в Белый дом вернулся Дональд Трамп, объявивший одной из своих главных целей принуждение европейских стран к повышению расходов на собственную оборону, Берлин направил в Вашингтон запрос на покупку крылатых ракет Tomahawk, а также новейших американских пусковых установок Typhon, предназначенных как для запуска Tomahawk, так и SM-6. Однако в Пентагоне этому запросу до сих пор не дали зеленый свет.

Фридрих Мерц, впрочем, в интервью ARD заверил, что «поезд еще не ушел». Из его комментария следует, что в Берлине надеются вернуться к «ракетной сделке» с Вашингтоном, когда Пентагон пополнит свои запасы соответствующих вооружений.

По данным американских СМИ, в ходе войны против Ирана США уже израсходовали около 30% ракет Tomahawk и 20% SM-6. На восстановление арсенала может уйти до четырех-пяти лет. Параллельно Германия и ее европейские партнеры, как отметил Фридрих Мерц, будут активно работать над созданием собственных аналогичных систем вооружений.

На вопрос телеведущей Карен Миозга, не считает ли он, что провал «ракетной сделки» наряду с объявленным сокращением американского воинского контингента в ФРГ не может не порадовать российское руководство, Фридрих Мерц напрямую не ответил.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович же на вопрос “Ъ”, выгодна ли России складывающаяся ситуация, ответил так: «Здесь сложно рассуждать в категориях "выгоды", однако в целом следует отметить продолжающееся снижение вовлечения США в обеспечение военной безопасности Европы. Угроза же была и остается вполне традиционной. Чем больше ракет средней дальности нацелено друг на друга, независимо от их оснащения, тем больше угроза эскалации, причем как преднамеренной, так и условно случайной». Отказ от развертывания, а возможно, и продажи американских ракет средней дальности и их «непоявление» в Германии, по его словам, несколько откладывает материализацию этой угрозы, однако не за горами, видимо, появление уже европейских систем аналогичного класса, хоть реализация соответствующих проектов продвигается не без трудностей.

«К сожалению, российская инициатива о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности не встретила должной реакции со стороны западных стран, но возможен поиск каких-то новых решений по ограничению гонки вооружений таких классов на европейском континенте»,— не исключил эксперт.

Основательница немецкой оппозиционной партии левого толка BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт 4 мая горячо приветствовала новости об отмене «ракетной сделки». «Если правда то, что с выводом части военных США отменяется также запланированное на этот год размещение американских ракет средней дальности, это было бы лучшей за долгое время новостью для нашей безопасности»,— написала она в соцсети X. По ее мнению, Германия не нуждается в войсках США и американских наступательных вооружениях. «Нам наконец снова нужна новая восточная политика, которая будет делать ставку на разрядку напряженности, восстановление совершенно разрушенного доверия и общую безопасность, если Европа не хочет однажды сгореть в атомной войне»,— добавила политик.

Елена Черненко