Карьерам меняют трек

Из юриста — в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования SuperJob. Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35 лет.

При этом чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова:

«Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных: 15 % и 8 % соответственно. Закономерно, что с возрастом трудовая мобильность снижается. Среди опрошенных старше 45 лет в новую профессию перешли 20 %: из них 12 % оценивают переход как удачный, а 8 % жалеют о нем. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования. За последние два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но при этом оставались на рабочих позициях. Похожая ситуация наблюдается у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников — они, как правило, не выходят за рамки своей профессиональной области.

Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, уходят и в сферу услуг, например в косметологию. Учителя также переходят в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становятся экономистами; некоторые переходят в продажи или в ИТР, однако в этом случае речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому. Например, выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходят в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и другие смежные должности. Юристы же переквалифицируются в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или специалистов по снабжению».

“Ъ FM” поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг:

«Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии более 10 лет. Затем еще достаточно долго работала PR-специалистом, но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из этих сфер и сильно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, скорости и креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера, по крайней мере освоить эти навыки. Как минимум они пригодятся мне для себя и для моих животных. А если все сложится, как я задумала, я смогу это монетизировать и зарабатывать на этом. Я уже нашла специальные курсы и планирую обучиться. Очень долго выбирала, надеюсь, что все получится и мне удастся сменить профессию таким образом». *** «Переехала на Северный Кипр. На тот момент у меня было трое несовершеннолетних детей. За время своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международного брокера. На сегодняшний день у меня есть несколько партнеров в разных странах, включая крупные компании, в том числе из России. Перед переездом на Северный Кипр я тщательно изучила законодательство, в первую очередь английское право, получила гражданство, открыла множество компаний и занимаюсь строительным бизнесом». *** «Я подумала, что нужно переформатироваться, прошла несколько тестирований — просто бесплатных. Погуглила, определилась, что в IT-сфере мне будет интересна роль менеджера проектов. Переобучение заняло у меня около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили на собеседование на позицию менеджера проекта, и с апреля я работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, все это было не без спотыканий и внутренних сомнений».

Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, — так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня «с девяти до пяти» и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до полутора часов. По данным Owl Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.

Андрей Дубков