Карьерам меняют трек
Почему профессионалы решаются на переквалификацию в другие профессии
Из юриста — в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования SuperJob. Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35 лет.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
При этом чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова:
«Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных: 15 % и 8 % соответственно. Закономерно, что с возрастом трудовая мобильность снижается. Среди опрошенных старше 45 лет в новую профессию перешли 20 %: из них 12 % оценивают переход как удачный, а 8 % жалеют о нем. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования. За последние два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но при этом оставались на рабочих позициях. Похожая ситуация наблюдается у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников — они, как правило, не выходят за рамки своей профессиональной области.
Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, уходят и в сферу услуг, например в косметологию. Учителя также переходят в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становятся экономистами; некоторые переходят в продажи или в ИТР, однако в этом случае речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому. Например, выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходят в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и другие смежные должности. Юристы же переквалифицируются в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или специалистов по снабжению».
“Ъ FM” поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг:
«Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии более 10 лет. Затем еще достаточно долго работала PR-специалистом, но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из этих сфер и сильно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, скорости и креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера, по крайней мере освоить эти навыки. Как минимум они пригодятся мне для себя и для моих животных. А если все сложится, как я задумала, я смогу это монетизировать и зарабатывать на этом. Я уже нашла специальные курсы и планирую обучиться. Очень долго выбирала, надеюсь, что все получится и мне удастся сменить профессию таким образом».
***
«Переехала на Северный Кипр. На тот момент у меня было трое несовершеннолетних детей. За время своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международного брокера. На сегодняшний день у меня есть несколько партнеров в разных странах, включая крупные компании, в том числе из России. Перед переездом на Северный Кипр я тщательно изучила законодательство, в первую очередь английское право, получила гражданство, открыла множество компаний и занимаюсь строительным бизнесом».
***
«Я подумала, что нужно переформатироваться, прошла несколько тестирований — просто бесплатных. Погуглила, определилась, что в IT-сфере мне будет интересна роль менеджера проектов. Переобучение заняло у меня около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили на собеседование на позицию менеджера проекта, и с апреля я работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, все это было не без спотыканий и внутренних сомнений».
Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, — так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня «с девяти до пяти» и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до полутора часов. По данным Owl Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.