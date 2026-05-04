Майский спрос на Сочи просел из-за холодной весны

Одним из факторов снижения спроса на отдых в Сочи в майские праздники стала холодная весна и нестабильная погода на юге России. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» представители туротрасли и синоптики.

По данным специалистов, апрель оказался холоднее климатической нормы примерно на два градуса. Начало мая также сопровождалось прохладной погодой и осадками, что повлияло на туристов, ориентированных на прогулочный и пляжный отдых.

Синоптик Александр Шувалов отметил, что весенний сезон в южной части европейской территории России оказался одним из наиболее прохладных за последние годы.

«Апрель завершился с отрицательной температурной аномалией порядка двух градусов. Начало мая также остается холодным и дождливым»,— сообщил эксперт.

Представители туррынка указывают, что погодный фактор особенно важен для краткосрочных поездок на праздники. Если турист рассчитывает провести несколько дней у моря, прохлада и дожди становятся аргументом в пользу переноса отдыха либо выбора другого региона.

Дополнительным сдерживающим фактором стала низкая температура морской воды. По оценкам специалистов, для части путешественников это снижает привлекательность поездки именно в начале сезона.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян подтвердил, что прохладная весна повлияла на интерес к направлению.

«Когда холодно и море не прогрето, часть туристов откладывает поездку до более комфортного периода»,— отметил эксперт.

Участники рынка считают, что с улучшением погодных условий спрос может восстановиться уже в ближайшие недели. Традиционно высокий летний сезон в Сочи во многом зависит от температуры воздуха, состояния моря и стабильной солнечной погоды.

«Ъ-Сочи» писал, что спрос на отдых в Сочи в период майских праздников в 2026 году сократился примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ключевых причин эксперт назвал сокращенное количество выходных дней в начале мая, а также логистические сложности для туристов, планирующих короткие поездки.

Мария Удовик