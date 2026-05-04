Больше не сателлит России — Эмманюэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване — день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также и Владимир Зеленский. Официальной реакции Москвы пока что не последовало. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа шлет определенные сигналы не только России, но и США.

В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно недружественных России. Впервые армянская столица принимает сразу два крупных саммита в течение двух дней — Европейского политического сообщества и «Армения — ЕС». Евросоюз представлен практически полностью, также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Йылмаз. Среди прибывших — и Владимир Зеленский: это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Среди гостей также впервые присутствует Светлана Тихановская; ее официальный статус — лидер демократических сил Белоруссии.

Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной — поддержать западный выбор бывшей советской республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране — для него очень важных. Сложно представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС.

Понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансируют, что называется, на грани. Однако это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, записывать селфи. Несмотря ни на что, господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после этих визитов, он сделает ряд примирительных заявлений: мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией.

Впрочем, возможен и другой аспект этих мероприятий — сигнал Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из восьми войн — между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ евросолидарности, толерантности и мультикультурализма.

Сигналы — это, конечно, хорошо, но вот что касается практической пользы от всего этого, вопрос, как говорится, открытый. Логично спросить: что важнее — очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа? Наверное, второй аспект все-таки в приоритете.

Дмитрий Дризе