На библиотеку им. Некрасова составили протокол о пропаганде запрещенного ЛГБТ

Басманный суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении Центральной универсальной научной библиотеки им. Некрасова о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено). Соответствующая карточка размещена в электронной базе.

Конкретные основания для административного протокола не уточняются. Судебное заседание пока не назначено. Максимальное наказание по части 1 ст. 6.21 КоАП для организаций — штраф до 1 млн руб. или приостановка деятельности до 90 суток.

Центральная библиотека имени Н. А. Некрасова — одна из крупнейших публичных библиотек Москвы. В нее входят более 1 млн изданий на 150 языках народов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На площадке библиотеки проводятся лекции, концерты, выставки и дискуссионные клубы.