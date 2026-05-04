В Воронеже отменили Парад Победы

Власти Воронежской области отменили парад в честь Дня Победы 9 мая в областном центре. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Такое решение приняли из-за усиления мер безопасности.

«В этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения Парада. Все мы видим, что киевский режим, неся поражения на поле боя, повышает свою террористическую активность в российском тылу. Мы не имеем права рисковать, ведь на Параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации»,— написал господин Гусев.

Губернатор отметил, что в муниципалитетах области пройдут торжественные мероприятия, возложение венков и патриотические акции. Он также призвал жителей региона участвовать в онлайн-акции «Бессмертный полк». На нее можно зарегистрироваться до 6 мая. Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00 по местному времени.

В конце апреля администрация Воронежской области предупреждала об усилении мер безопасности в регионе. В пресс-службе сообщили об отмене праздничного салюта на День Победы и проведении акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Другие мероприятия рекомендовали проводить «в ограниченном формате».