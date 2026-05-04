Отопительный сезон в Курске и Тамбове завершится на этой неделе

Мэр Курска Евгений Маслов и глава Тамбова Максим Косенков подписали распоряжения о завершении отопительного сезона в облцентрах 4 и 5 мая соответственно. Об этом чиновники сообщили в своих Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Курска добавил, что отключение подачи тепла в жилые дома займет от двух до трех дней.

30 апреля о завершении отопительного сезона заявила и. о. мэра Липецка Светлана Бедрова.

Власти Воронежа и Орла пока не называли дату прекращения подачи ресурса. В первом городе отопление уже отключали 2 апреля — из-за жалоб жителей на холод в квартирах во время непогоды тепло решили вернуть 21 апреля.

UPD: губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил на оперативном совещании, что дал поручение сегодня подготовить документы об окончании отопительного сезона в регионе. «Гидрометцентр не сообщает о существенном снижении температуры. Через четыре дня ожидается понижение, но оно не критичное, до 12 градусов. Поэтому нужно уже сегодня принимать решение о завершении отопительного периода»,— передает его слова пресс-служба облправительства.

Алина Морозова