Мусоровозы поехали по России

Благодаря субсидируемой федеральным бюджетом программе лизинга техники для сбора и транспортировки мусора компания «Росагролизинг» за год заняла треть этого рынка. Покупателям поставлены 1154 машины, включая мусоровозы и другое оборудование. Цель программы — обновление быстро изнашиваемой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в «Росагролизинге», по итогам первого года действия программы «Эколизинг» (стартовала 30 апреля 2025-го) компания заняла 30,2% рынка лизинга новой техники для обращения с ТКО. За год клиентам было поставлено 1154 специализированных машины, в основном это мусоровозы (665 единиц), а также оборудование для ТКО (489). Общая потребность регионов в такой технике оценивается в 3,5 тыс. единиц.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», госпрограммы «Охрана окружающей среды» и федпроекта «Экономика замкнутого цикла». На нее «Росагролизингу» из федерального бюджета в 2025 году было выделено 420 млн руб.

Программа распространяется на бункеровозы, мусоровозы, самосвалы. В 2026 году перечень был расширен на тягачи, погрузчики, пресс-компакторы, краны-манипуляторы, контейнеры и бункеры для накопления ТКО.

Ставка для клиента при покупке техники составляет три четверти от ключевой. Ставка удорожания (показывает, сколько клиент переплатит сверх первоначальной стоимости имущества по договору) — от 5,2% годовых. Срок лизинга для машин — до пяти лет, для оборудования — до четырех. По предварительным расчетам компании, средняя экономия для покупателя спецтехники по программе в 2026 году за 12 месяцев за счет льготных процентов может составить до 4,8 млн руб.

Программа уже «стала рабочим инструментом обновления техники в регионах», говорит генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов. Отметим, что проблема мусоровозов в России стоит остро и объясняется нехваткой этой техники и дороговизной ее ремонта. Срок амортизации мусоровоза составляет семь лет, однако реальный срок службы — не более трех-четырех лет из-за высокой интенсивности эксплуатации. Как сообщили “Ъ” в ППК «Российский экологический оператор», с начала года регионы приобрели 366 мусоровозов, что составляет 41% от запланированного на 2026 год объема.

Анна Королева