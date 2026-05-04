Минобороны взыскало с воронежского «Созвездия» 12 млн за просрочку по госзаказу

Арбитражный суд Москвы взыскал с воронежского АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») 12 млн руб. неустойки по госконтракту в пользу Минобороны РФ. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание АО «Концерн Созвездие» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание АО «Концерн Созвездие» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно судебной документации, спорный контракт на «доработку изделия» (какого именно, не раскрывается) был заключен в апреле 2022 года. Его цена составила 170 млн руб. Работы по контракту «Созвездие» обязалось выполнить до конца 2023 года, однако фактически сдало их лишь в марте 2024 года.

В концерне заявляли, что поскольку неустойка составляет менее 20% от цены контракта, Минобороны должно было ее списать. Однако суд указал, что по закону министерство могло списать лишь 50% от суммы неустойки в случае уплаты второй половины. Доказательств этого концерн, согласно выводам суда, не представил, равно как и свидетельств «явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства».

Апелляционных жалоб на решение пока не поступало.

По данным Kartoteka.ru, АО «Концерн „Созвездие“» зарегистрировано в 2005 году в Воронеже. Общество было создано на базе основанного в 1958 году Воронежского НИИ связи. Является одним из лидеров в области производства и продажи средств радиосвязи. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Согласно последним опубликованным данным, в 2019 году выручка концерна составляла 16,9 млрд руб., чистый убыток — 1,6 млрд руб. В состав воронежского кластера «Созвездия» входят также АО «Электросигнал» и АО «Воронежское ЦКБ "Полюс"». С марта 2023 года воронежским концерном руководит частная московская ГК «Динамика» через подконтрольное ей АО «Техноимпульс», выпускающее продукцию в области связи и телекоммуникаций, а также для гражданской и специальной авиации. В марте 2024 года руководство «Созвездием» компании решением единственного акционера АО «Концерн "Созвездие"» — АО «Объединенная приборостроительная корпорация» — было продлено до 2029 года.

В сентябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что заседания Арбитражного суда Воронежской области по спорам Минобороны РФ и «Созвездия» могут рассмотреть в закрытом режиме, а решения по ним не будут опубликованы на сайте суда, так как данные сведения «составляют служебную тайну в области обороны». С конца июля прошлого года в воронежский арбитраж поступило три иска Минобороны к АО «Концерн "Созвездие"» на общую сумму 256,6 млн руб. Сейчас дела по этим искам отсутствуют на сайте суда, убедился «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов