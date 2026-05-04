Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Мурманской области
В Мурманской области организована проверка по факту схода с рельсов четырех грузовых вагонов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Мурманск»
Происшествие случилось поздно вечером, 3 мая, в районе железнодорожной станции «Мурманск». Отмечается, что пострадавших нет, на движение поездов инцидент не повлиял.
«3 мая 2026 года в 23:05 в районе железнодорожной станции Мурманск при выполнении маневровых работ произошел сход четырех грузовых вагонов с щебнем»,— говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.