Четыре вагона с щебнем сошли с рельсов в Мурманской области

В Мурманской области организована проверка по факту схода с рельсов четырех грузовых вагонов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции «Мурманск»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось поздно вечером, 3 мая, в районе железнодорожной станции «Мурманск». Отмечается, что пострадавших нет, на движение поездов инцидент не повлиял.

«3 мая 2026 года в 23:05 в районе железнодорожной станции Мурманск при выполнении маневровых работ произошел сход четырех грузовых вагонов с щебнем»,— говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Карина Дроздецкая