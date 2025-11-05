Контрразведка докопалась до канализации

Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) начало расследование в отношении предполагаемого российского агента, который собирал информацию о компании VTA Austria GmbH, занимающейся очисткой сточных вод. Это стало уже вторым скандалом подобного рода за последние месяцы: до этого в Вене заявили о раскрытии российского агента в нефтегазовом концерне OMV. Тогда обвинения закончились взаимной высылкой дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В последние годы Австрия получила прозвище «рай для шпионов» — страну так часто именуют западные СМИ и политики, обеспокоенные внеблоковым статусом государства. Однако куда более «привлекательной» для разведдеятельности страну делают наличие большого числа штаб-квартир международных организаций от ОБСЕ до МАГАТЭ и мягкое законодательство, которое не карает за разведывательную деятельность, если она не наносит урон национальным интересам страны. Еще в 2023 году Федеральное ведомство защиты конституции и борьбы с терроризмом Австрии (контрразведка) в своем докладе указало на возросшую активность разведслужб сразу нескольких стран, в число которых вошли Китай, Иран, Турция и Россия.

С момента выхода этого доклада власти в Вене не раз поднимали тему российских агентов. В последние же месяцы Австрию накрыл уже второй шпионский скандал, за которым, убеждены там, стоит Россия.

Так, 4 ноября местные СМИ сообщили о начале расследования Управлением государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) дела в отношении россиянина, именуемого Сергеем К. Как предполагает контрразведка, он пытался собирать информацию о компании VTA Austria GmbH, занимающейся очисткой сточных вод. По данным СМИ, россиянин до 2021 года не менее десяти раз посещал Австрию, а также побывал во Франции и других странах ЕС по поддельным документам. В рамках визитов он пытался наладить отношения с местными сотрудниками VTA и получить доступ к информации о компании. В этом ему помогало то, что сам Сергей числился инженером в российской компании с аналогичным названием.

При этом, по данным агентства AFP, основатель и владелец VTA Ульрих Кубингер понятия не имел о том, что в России есть сразу несколько компаний с подобным названием,— он узнал об этом только две недели назад. По его словам, эти предприятия не имеют отношения к его бизнесу: Кубингер рассматривал выход на российский рынок, но отказался от этой идеи еще в 2019 году. А сейчас в связи с незаконным, по его мнению, использованием названия его компании российскими фирмами подал заявление в правоохранительные органы, впрочем, без особой надежды на успех: название VTA не было запатентовано.

Ранее, в середине сентября, в европейских СМИ появилась информация о раскрытии российского агента в другой австрийской компании — нефтегазовом концерне OMV, бывшем партнере «Газпрома».

Компании сотрудничали с 2006 года, но в конце 2024 года на фоне финансового спора (OMV обвинила «Газпром» в проблемах с поставками, а российский концерн в ответ заявил о проблемах с оплатой за них) компании полностью разорвали все контракты (предполагалось, что Австрия будет закупать российский газ до 2040 года).

В тот раз о расследовании австрийской контрразведки в отношении предполагаемого российского агента сообщало издание Profil. По его данным, сотрудники DSN несколько месяцев следили за мужчиной, который работал в Национальной нефтяной компании Абу-Даби (Adnoc) — партнере OMV — и регулярно курсировал между ОАЭ и Австрией, имея доступ к информации о всех крупных проектах австрийского партнера. Эти данные, убеждены в контрразведке, он передавал российскому дипломату в Вене, с которым встречался на регулярной основе. Сотрудники DSN провели обыски в доме у подозреваемого и нашли у него множество внутренних документов OMV. В отношении него было возбуждено уголовное дело, мужчину уволили из компании, пока он находится на свободе.

На фоне того скандала МИД Австрии вызывал временного поверенного в делах России, после чего было объявлено о высылке российского дипломата, с которым предположительно контактировал завербованный сотрудник Adnoc. 30 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об ответной высылке уже австрийского дипломата.

Вероника Вишнякова