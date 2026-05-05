Спорт, белок и косметолог

«Коммерсантъ Стиль» о том, каких ингредиентов не хватает для идеального результата.

Казалось бы, для хорошей формы достаточно дисциплины в зале и здорового рациона. Но даже самые упорные фитнес-любители нередко жалуются на отражение в зеркале — несмотря на все усилия.

Наталия Кадочикова



В эстетической медицине все чаще используют архитектурную метафору для описания пути к гармоничному телу. Спорт выступает в роли прораба и рабочей бригады, которая строит каркас из мышечной массы. Питание — поставщик стройматериалов-нутриентов. По мнению дерматолога-косметолога, научного руководителя и совладелицы сети Ageclinic Наталии Кадочиковой, аппаратная косметология работает как финишная отделка: делает «дом» привлекательным, убирает неровности.

Спорт vs кожа

Парадоксально, но спорт одновременно омолаживает и старит. Ученые из Шецинского университета в 2014 году пришли к выводу: умеренные тренировки защищают клетки кожи, в то время как изнуряющие упражнения ухудшают ее качество. При избыточной физической нагрузке вырабатывается много свободных радикалов. Агрессивные молекулы атакуют клетки кожи и разрушают коллаген — тот самый белок, который отвечает за ее упругость и плотность. Медицинский университет в Лодзи пришел к тем же выводам в 2025 году: спорт однозначно полезен для кровообращения и синтеза коллагена, но при определенных условиях истончает кожу: без должного ухода она больше подвержена и старению, и обвисанию, и воздействию UV-излучения. По наблюдениям Натальи, часто приходят именно с этими жалобами. В группе риска — участки с малым количеством подкожного жира: область глаз и вокруг рта, межбровка и декольте.

Ленивые мышцы

Светлана Губарева



Из-за малоподвижного образа жизни сложно разбудить и заставить правильно работать, например, поперечную мышцу живота или внутреннюю поверхность бедра только скручиваниями или приседаниями. Здесь также приходят на помощь аппаратные технологии. Челюстно-лицевой пластический хирург и основательница клиник 360 Cosmology Светлана Губарева объясняет: «Я не люблю сравнения в духе "одна процедура равна тысяче приседаний". Тренировка — это сложная работа нервной системы, суставов, координации, дыхания, стабилизаторов. CoreSculpt — это другой механизм, его можно сравнить с очень концентрированной локальной мышечной работой без нагрузки на суставы и позвоночник. Но важно понимать: аппарат не обучает технике движения и не заменяет функциональный тренинг». Coresculpt улучшит локальный мышечный тонус, даст ощущение собранного тела и визуально улучшит контуры. Но если человек не двигается, не получает достаточно белка, плохо спит или переедает, на аппарат не стоит рассчитывать.

Минусы похудения

Поводом для визита к косметологу также может стать потеря объема и упругости. Когда мы худеем, организм в первую очередь сжигает подкожный жир, который поддерживает кожу изнутри. Коллагеновая сетка не успевает так же быстро сократиться, как уходят килограммы. Эту проблему решает монополярный радиочастотный лифтинг на аппарате Oligio. Наталия Кадочикова подчеркивает: «Аппарат работает именно над внешней оболочкой, то есть кожей, подтягивает и обновляет ее. Не нужно ждать изменений в мышечном каркасе». Например, активные спортсмены часто начинают со временем жаловаться на «уставшее лицо» и Oligio — хорошее решение против сниженного тургора и мелких морщин. Глубокий RF-прогрев дермы стимулирует синтез нового коллагена и эластина, за счет чего кожа уплотняется и становится более упругой.

Светлана Губарева обращает внимание, что CoreSculpt и Oligio сработают и в профилактических целях, и такой запрос тоже есть: «Сейчас многие приходят не тогда, когда уже выраженная дряблость, а раньше, чтобы сохранить плотность кожи, мышечный тонус и контуры».

Быстрый результат

По данным МТС Adtech, 44% мужчин-россиян одобряют регулярное посещение косметолога. Но, в отличие от женщин, не готовы проводить много времени в клинике и избегают долгого восстановления — желательно, чтобы следов от косметолога не оставалось вообще. Процедуры CoreSculpt и Oligio выигрывают именно за счет отсутствия реабилитации. Мужчины могут спокойно ходить на тренировки и работать, а между делами заглядывать на процедуры.

Аппаратная косметология не замена спорту и диете, но их важный союзник. Именно они решают те локальные эстетические задачи, где тренировок и питания может быть недостаточно. Комплексный подход позволяет построить грамотную архитектуру тела и получить не только желанный, но и устойчивый результат.

Дарья Коледюк