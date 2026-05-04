Путин поручил создать рабочую группу по развитию ядерных технологий в медицине

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься развитием и применением ядерных технологий в области медицины. Это следует из опубликованного списка поручений президента после заседания на Форуме будущих технологий и встречи с учеными.

Президент поручил включить в эту группу представителей Минздрава, Минпромторга, Минобрнауки, «Российской академии наук», «Росатома», исследовательского центра «Курчатовский институт». Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 1 июля 2026 года.

Владимир Путин также поручил увеличить число бюджетных мест в вузах и колледжах на направлениях, связанных со специальностями в биоэкономике. Эта область экономики основана на применении биотехнологий, использующих возобновляемое биологическое сырье. Кроме того, правительству необходимо оценить, насколько хорошо обеспечены кадрами биоэкономические проекты, и утвердить стратегию долгосрочного развития этой отрасли в России до 2036 года.