Дорожный ремонт обойдется Петербургу в семь миллиардов рублей

Дирекция транспортного строительства Санкт-Петербурга объявила два тендера на восстановление городских дорог общей стоимостью 7,19 млрд рублей. Каждый лот оценивается в 3,5 млрд рублей. Планируется отремонтировать 80 объектов, включая проезжую часть и тротуары общей площадью более 1 млн кв. м. Итоги конкурсов подведут 26 мая.

Контракты предусматривают полный цикл ремонтных работ

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Контракты предусматривают полный цикл ремонтных работ

В северных районах будет отремонтировано почти 494 тыс. кв. м дорог и 161 тыс. кв. м тротуаров. В южных районах — 558 тыс. кв. м дорог и 147 тыс. кв. м тротуаров. Всего работы охватят 2 150 адресов.

Контракты, действующие до декабря 2027 года, предусматривают полный цикл ремонтных работ: снятие верхних слоев покрытия, укладку нового асфальта и плитки, ремонт бордюров, выравнивание люков, обновление ливневой канализации, нанесение разметки и вывоз мусора. Финансирование осуществляется из городского бюджета.

Кирилл Конторщиков