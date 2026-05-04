К распределительной сетевой компании «Россети Сибирь» подан иск о банкротстве

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 30 апреля подало в арбитражный суд Красноярского края иск о признании банкротом ПАО «Россети Сибирь» — структуры ПАО «Россети». Сумма исковых требований составляет 2,52 млрд руб. Суть претензий не раскрывается. Заявление, как следует из материалов дела, пока не принято к производству.

Ранее — в апреле 2022 года «Кузбасская энергосетевая компания» уже подавала иск к ПАО «Россети Сибирь» о взыскании 2,52 млрд руб. задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии и 27,72 млн руб. неустойки. В марте 2024 года эти требования арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил. В ноябре 2025 года был выдан исполнительный лист, после чего ПАО «Россети Сибирь» обратилось с заявлением об отсрочке исполнения решения суда до 1 января 2027 года с последующей рассрочкой сроком на пять лет с ежемесячной оплатой равными платежами.

«У должника отсутствуют соответствующие природе долга источники его погашения, а именно: заложенные в тариф денежные средства», — указало ПАО «Россети Сибирь» в апелляционной жалобе. В феврале 2026 года суд в удовлетворении этого заявления отказал.

«Россети Сибирь» осуществляет передачу и распределение электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях. Компания управляет 252 тыс. км линий электропередачи, 58 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 45 тыс. МВА. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка компании составила 133,3 млрд руб. (рост в 1,7 раза по сравнению с 2024-м), чистая прибыль — 1,68 млрд руб. против 696 млн руб. убытка годом ранее.

Лолита Белова