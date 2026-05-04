Власти Калининградской области отказались от проекта «Стены смерти» на Куршской косе

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных вновь заявил о недопустимости строительства высотной гостиницы на Куршской косе, которую местные экологи и жители называют «Стеной смерти». Об этом глава региона сообщил 4 мая на оперативном совещании областного правительства.

На Куршской косе в Калининградской области не будут строить новую гостиницу

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам губернатора, жители региона продолжают обращаться к властям из-за возможного возобновления проекта.

«Слушайте, ну хватит с этим баловаться, кто это пытается делать. Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду», — заявил Алексей Беспрозванных.

Он подчеркнул, что решение по спорному объекту ранее уже было принято после обсуждений с местными жителями и научным сообществом. Губернатор добавил, что позиция региональных властей по этому вопросу остается неизменной.

Матвей Николаев