Суд арестовал двух омичей, избивших зоозащитницу

Куйбышевский райсуд Омска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу фигурантам дела о нападении на зоозащитницу Валерию Белову. Им вменяют хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба омских судов.

По версии следствия, нападение на Валерию Белову произошло днем 25 марта на улице 21-я Амурская в Омске. Она гуляла с собаками, когда к ней подошли двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения и напали на нее на детской площадке. Злоумышленники нанесли пострадавшей удары руками и ногами. Кроме того, один из них натравил на нее стаффордширского терьера, установили правоохранители.

От госпитализации омичка отказалась. Позже она сообщила в соцсетях об ухудшении самочувствия. 24 апреля тело зоозащитницы было обнаружено в ее квартире. Уголовное дело первоначально было возбуждено по факту причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), однако впоследствии переквалифицировано на хулиганство. Нападавших силовики задержали 3 мая.

Александра Стрелкова