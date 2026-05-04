Четырех человек госпитализировали после аварии с участием 14 авто на МКАД

После аварии на МКАД с участием 14 машин госпитализировали четырех человек, в том числе двоих детей. Еще троим пострадавшим оказали помощь на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Состояние госпитализированных врачи оценивают как нетяжелое. Двух детей доставили в ММКЦ «Коммунарка», а взрослых — в городские клинические больницы № 1 и № 31.

Сегодня в 11:52 на внутренней стороне 41-го км МКАД КамАЗ столкнулся со стоящими машинами. Как уточнили в столичном дептрансе, причиной стал отказ тормозов грузовика. Повреждения получили 14 автомобилей. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, включая вопрос прохождения технического осмотра грузовика. Ситуацию взяла на контроль прокуратура ЮЗАО Москвы. Движение на 41-м км МКАД после временной остановки возобновили.