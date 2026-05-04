Три человека пострадали при аварии с участием 14 автомобилей на МКАД

КамАЗ столкнулся со стоящими машинами на внутренней стороне 41-го км МКАД. Пострадали один взрослый и двое детей. Механические повреждения получили 14 авто, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Движение в районе аварии затруднено. Автомобилистам рекомендовали выбрать пути объезда.

Как пишет Telegram-канал «112», при ЧП пострадали семеро. Несколько человек доставили в больницу, еще троим оказали помощь на месте.