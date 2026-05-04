ОАЭ обвинили Иран в атаке на свой танкер в Ормузском проливе

Два иранских беспилотника ударили по танкеру эмиратской нефтяной компании Adnoc во время его прохождения через Ормузский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе МИД ОАЭ.

При атаке, по данным ведомства, никто не пострадал. МИД осудил нападение, назвав его «серьезным нарушением международного морского права» и «угрозой глобальной энергетической безопасности». Ведомство призвало Иран немедленно прекратить «враждебные действия» и уважать свободу судоходства в проливе. Глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян счел нападение «актом пиратства», передает AFP.

Ормузский пролив заблокирован с начала военной операции США и Израиля против Ирана в феврале. С 13 апреля США ограничивают судоходство между иранскими портами, республика в ответ не пускает коммерческие суда через Ормузский пролив. Для вывода застрявших в районе морского коридора судов президент США Дональд Трамп анонсировал операцию «Проект Свобода», которая должна начаться 4 мая. Сегодня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил о пресечении попытки эсминцев США и Израиля войти в Ормузский пролив.