Защита экс-депутата Госдумы Гайсина обжаловала приговор по делу о растрате

Адвокат бывшего депутата Госдумы и экс-гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина обжаловал решение суда о назначении его подзащитному наказания в виде 14 лет колонии и штрафа в 2 млрд руб. по делу о растрате. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

«Сегодня в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступила апелляционная жалоба от защитника на приговор Малику Гайсину»,— уточнили в суде.

В апреле суд назначил Малику Гайсину 14 лет колонии и штраф в 2 млрд руб. Экс-парламентария признали виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии обвинения, возглавляя в свое время завод «Исеть», он необоснованно выдавал займы связанным с ним компаниям, чем причинил предприятию ущерб почти на 400 млн руб. Ранее по иску Генпрокуратуры завод «Исеть», принадлежавший Малику Гайсину, был обращен в доход государства.

Полина Бабинцева