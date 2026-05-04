Я уже отмечала интерес инвесторов и разработчиков к сервисам, которые способствуют живому общению. И речь не только о свиданиях. Например, платформа Matchbox использует алгоритмы для мэтчинга людей прямо на офлайн-ивентах. Больше нет необходимости заходить на общую встречу — конференцию или торжественное событие — и переминаться там с ноги на ногу. В любой группе найдется человек, с которым можно найти общий язык, уверены создатели платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как это работает: каждый гость, приходя на массовое мероприятие, может зайти в приложение, заполнить небольшую форму, создав собственное мини-интервью, и ждать откликов. В самом начале нужно сделать выбор: ищете ли вы романтические знакомства, дружбу или новые профессиональные связи. Другие отправляют вам ответы, и вы немедленно начинаете общаться вживую, уже имея темы для первых разговоров.

Приложение Matchbox придумали в Нью-Йорке, компания получила название Marriage Pact, и изначально это была университетская служба знакомств, созданная в рамках экономического проекта. Это не помешало им в 2022 году привлечь $5 млн начального финансирования для расширения деятельности. Алгоритм учитывает все возможные конфигурации, применяя передовые методы анализа взаимоотношений. Можно усложнить задачу, сделав анкету более персонализированной. Есть даже обратный отсчет: всего пара минут или, скажем, до конца события. Это подталкивает гостей к реакции. Во избежание неловкостей возможны возрастные ограничения.

Основной функционал такого приложения бесплатный, расширенные функции стоят $4 за один ивент, а далее — премиальные предложения почти за $100. В России приложение вряд ли сработает, но сама идея интересная — кажется, пока нет сервиса-помощника для конференций.

Яна Лубнина