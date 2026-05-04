Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Российский рынок апарт-отелей демонстрирует умеренный рост. За год продано почти 8 тыс. лотов. Объем инвестиций в этот сегмент недвижимости составил около 135 млрд руб., а объем предложения — более 60 тыс. лотов, посчитали специалисты компании MACON.

Лидер по объему нового строительства — Краснодарский край. На этот регион приходится почти половина экспозиции апарт-отелей — 28,5 тыс. вариантов. Но именно здесь зафиксировано и снижение спроса. По данным экспертов, сделок стало на четверть меньше, а объем инвестиций сократился с 58,5 млрд руб. до 49 млрд руб. На этом фоне идет перераспределение спроса внутри региона. В Анапе оформлено около 15% всех сделок в сегменте на российском рынке, то есть каждая седьмая сделка с апарт-отелями в стране подписана в этой курортной локации.

Интерес инвесторов к проектам в Анапе, полагают эксперты проекта «Лучи», поддерживается более низким порогом входа по сравнению, например, с сочинскими проектами. Иная динамика в Крыму: при сокращении количества сделок на 6% общий объем инвестиций вырос до 41 млрд руб. Такая конфигурация, по мнению экспертов, может свидетельствовать о росте среднего чека и смещении спроса в сторону более дорогих объектов. При этом точками роста по спросу становятся локации развивающихся курортных направлений.

Наиболее высокие темпы фиксируются на Кавказе и в регионе Минеральных Вод: там сделок стало больше в 10 раз. На Алтае и в Кемерово количество сделок возросло почти на 55%. В Московской и Ленинградской областях наблюдается пятикратное увеличение спроса.

Светлана Бардина