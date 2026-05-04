«Василию Агапкину марш спас жизнь в 1920-м»

Вася Агапкин родился в деревне, рано осиротел, побирался на папертях, но жизнь сделала крутой поворот. Прибившись к военному оркестру, десятилетний Василий обнаружил абсолютный слух и к 14 годам стал штабс-трубачом и лучшим солистом. В 1912 году Агапкин перевелся в Тамбов, где вскоре написал марш в честь добровольцев Балканской войны. «Прощание славянки» мгновенно облетело страну, встроившись в ее генетический код. С ней уезжали на фронт солдаты Первой мировой, шли в бой в гражданскую и красные, и белые. Правда, первые пели про звон сабель и гром трубы, а вторые — про Святую Русь и родные поля. Меняя слова, его переделывали под себя геологи, студенты и даже диссиденты. Самому Агапкину марш спас жизнь в 1920-м во время Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощай славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.

Павел Шинский