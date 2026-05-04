Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти десятилетней давности обещание президента Эмманюэля Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней и болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы.

Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению украденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период с 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявила один из депутатов, решительно выступают против любой «идеологии раскаяния» в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает «ящик Пандоры» требований о возвращении произведений искусства, рискуя спровоцировать волну реституций и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов.

Так, один из депутатов спрашивал: «Почему бы не Эйфелеву башню, ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа?».

Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией, но он надеется «исправить» их и, таким образом, протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с недоверием и подозрением.

Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.

Дмитрий Буткевич