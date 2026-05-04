Вероятно, правильно, что в некоторых странах главы крупных корпораций имеют право не обнародовать свои доходы. Скрыв эти цифры, можно уберечь граждан от чувства классовой неприязни, а конкурентам не дать информацию о заработках не только топ-менеджеров, но и компаний в целом. Впрочем, не всегда одно и другое взаимосвязано.

Так, например, об этом можно судить по зарплатам глав американских автомобильных корпораций. США живут по старинке, и потому журналисты — в данном случае представители издания Motor1 — имели возможность заглянуть к ним в карманы. Глава марки Tesla Илон Маск в 2025 году заработал $8,8 млрд благодаря долгосрочному пакету компенсаций, связанному с акциями компании. При этом продажи Tesla снизились на 8,5% в годовом выражении, а прибыль компании значительно упала. На втором месте оказался основатель и гендиректор компании Rivian Роберт Скариндж с доходом $402,6 млн. Из этой суммы зарплата — всего $1 млн, а остальное — опционы и акции. Год для Rivian прошел с падением продаж на 18%. Компания поставила чуть более 40 тыс. электрических кроссоверов.

Глава General Motors (GM) Мэри Барра заработала $29,9 млн. В отличие от Tesla и Rivian, продажи автомобилей концерна в 2025 году увеличились на 6%. Барра возглавляет концерн уже 12 лет и за это время получила более $300 млн.

Следующий в списке — Джим Фарли, гендиректор Ford Motor Company. Корпорация в 2025 году увеличила продажи, как и GM, на 6%, но Фарли получил меньше Барры — $27,5 млн. Замыкает топ-5 президент Stellantis Антонио Филоза. Он занял этот пост в июне 2025 года и заработал $6,3 млн за шесть месяцев работы. Но это как раз тот случай, когда размер дохода главы компании зависит не только от доходов корпорации, но и от контракта, заключенного с ее топ-менеджером. Для сравнения: бывший CEO Stellantis Карлос Таварес в 2023 году получил более $42 млн.

