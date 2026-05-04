Совбез заявил о росте масштабов учений Финляндии вблизи границы с Россией

Масштаб военных учений Финляндии на границе с Россией значительно увеличился после вступления страны в НАТО, заявили в аппарате российского Совета безопасности. 29 апреля Минобороны Финляндии также объявило о планах провести учения в акватории Финского залива и прибрежной зоне.

Учения состоятся на участке населенных пунктов Виролахти—Хамина—Котка в непосредственной близости от российской границы. Будет задействован личный состав бригады береговой обороны ВМС Финляндии. Маневры проведут в два этапа до 29 мая. В это время побережье оборудуют боевые позиции и построят укрепления, которые сохранятся по окончании мероприятий, отмечает Совбез.

Помимо этого Финляндия в 2021 году заключила контракт с американской корпорацией Lockheed Martin на поставку 64 истребителей F-35А Lightning II на $10 млрд. Реализация контракта планировалась в 2026–2030 годах, но из-за новой тарифной политики США процесс «может затянуться», и его сумма вырастет на $850 млн к 2030 году, утверждает Совбез. Также Хельсинки закупили у Вашингтона авиабомбы GBU-53В StormBreak на €35 млн и намерены закупить еще 200 ракет AGM-158, приводит «Интерфакс» данные Совбеза.

В ноябре 2025 года на севере Финляндии прошли артиллерийские учения Northern Strike 225. В них были задействованы 2,5 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Маневры проводились в 100 км от границы с Россией. В апреле 2026-го Великобритания объявила о планах создать вместе с союзниками новое партнерство «северных военно-морских сил», готовых противостоять России. Военно-морская группировка будет сформирована на базе сил Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), включающего 10 европейских стран, в числе которых — Финляндия.