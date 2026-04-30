Великобритания намерена создать альянс «северных ВМС» для противостояния России

Великобритания и ее союзники создадут новое партнерство «северных военно-морских сил», готовых противостоять России. Об этом сообщил главком британских ВМС генерал сэр Гвин Дженкинс, передает газета The Times.

«Необходимость перевооружения и повышения боеготовности страны стала абсолютной необходимостью. Просто поддерживать “статус боеспособности” недостаточно. Мы находимся на переломном этапе»,— сказал господин Дженкинс. Он заявил, что многонациональные военно-морские силы во главе с Великобританией смогут заменять, обменивать или комбинировать оборудование, детали, боеприпасы и личный состав, будут использовать общие системы и платформы, цифровые сети, логистику и запасы. Командование будет осуществляться из Лондона.

«Моя цель — создать военно-морские силы, которые будут тренироваться, проводить учения и готовиться вместе. Силы, способные немедленно вступить в бой в случае необходимости, обладающие реальными возможностями, реальными планами ведения войны и реальной интеграцией»,— пояснил главком ВМС Великобритании. Он отметил, что новый флот должен быть готов к боевым действиям к 2029 году.

Военно-морская группировка будет сформирована на базе сил Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), созданного в 2014 году и включающего 10 европейских стран — Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию и Швецию.

Господин Дженкинс указал, что блокировка Ормузского пролива Ираном подтвердила необходимую роль морских сил для поддержания свободного потока торговли, обеспечения свободы судоходства, сдерживания противников и «защиты британской экономики от глобальных потрясений, которые мы переживаем». Текущая ситуация, по его словам, продемонстрировала уязвимость традиционных платформ и показала необходимость создания гибридного военно-морского флота, включающего как пилотируемые, так и беспилотные средства.