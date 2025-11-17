Финляндия проводит военные учения в 100 км от границы с Россией

На севере Финляндии начались артиллерийские учения с участием 2,2 тыс. военнослужащих и 500 единиц техники. Маневры проходят в 100 км от границы с Россией, передает «РИА Новости».

Учения под названием Northern Strike 225 продлятся до 25 ноября. Они проводятся на полигоне Роваярви в Лапландии, который считается крупнейшим в западной Европе. В маневрах примет участие подразделение из Польши. Их целью названа в том числе отработка возможностей артиллерии в условиях ранней зимы.

Первый этап учений под названием Northern Spike 25 прошел на том же полигоне с 8 по 16 ноября. В нем принимали участие почти 200 военнослужащих.

В предыдущий раз Финляндия проводила учения в мае, в них поучаствовали 5 тыс. военнослужащих, включая солдат из Великобритании и США. В начале октября в финском городе Миккели открылся штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы.