Гражданской службе добавили альтернатив

К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Минтруд обновил список профессий, которыми можно заменить срочную службу. Как и прежде, призывника направят в бюджетные учреждения, там он должен проработать около двух лет. На какую специальность могут рассчитывать новобранцы? И станут ли военкомы чаще заменять срочную службу на альтернативную?

С мая послужить России можно сиделкой, лесным пожарным, водолазом или костюмером — на выбор дали почти 100 новых должностей вместо срочной службы в армии. Впрочем, большая часть из них звучит прозаичнее и уже была в списках под менее конкретными названиями. Например, вместо программиста отдельно появились системный администратор, инженер по информационной безопасности, программист программного обеспечения и так далее. Подробнее всего уточнили медицинские должности. Их расширили в три раза, вплоть до врачей скорой помощи, фельдшеров, педиатров и эндоскопистов.

Отдельно прописали и новые творческие профессии, например, режиссер-постановщик и звукооператор. К артистам балета и театра кукол с мая прибавились циркачи: воздушные гимнасты, акробаты, мимы и просто цирковые ассистенты. На сцену призывнику вряд ли придется рассчитывать — сейчас госсектору нужны работники в медицине и в сфере ЖКХ, говорит заместитель генерального директора «Работа.Ру» Александр Ветерков:

«Текущий список практически полностью совпадает с теми направлениями, где не хватает кандидатов. Понятно, что дефицит особенно заметен в государственных и окологосударственных организациях, поскольку зарплаты там несколько ниже, чем в коммерческом секторе. Однако нехватка ощущается и там, где не требуется высокая квалификация: это медицинские и социальные учреждения — дома престарелых, интернаты, больницы, а также культурные организации, производственные предприятия и сфера ЖКХ, где требуются дворники, слесари и разнорабочие.

По нашим исследованиям, только 10-12 % людей, прошедших альтернативную службу, остаются работать по своей специальности. Чаще всего это рассматривается как временное решение, позволяющее закрыть кадровый дефицит до поиска постоянного специалиста». За четыре года список профессий для альтернативной службы увеличили почти в два с половиной раза. В последнем приказе Минтруда есть уже 363 специальности.

К началу мая их могло быть еще больше, однако часть должностей убрали. Например, больше нельзя послужить пекарем, рыбоводом или промысловым охотником. Пройти Альтернативную службу (АГС) можно только в конкретных организациях — в основном бюджетных. Их перечень власти тоже расширили — почти до 2 тыс. по всей стране. Однако не все из них примут призывников, считает адвокат Александр Передрук:

«Расширение списка может свидетельствовать о нехватке трудовых ресурсов, и таким образом организации пытаются ее восполнить. При этом статистика показывает, что число людей, проходящих альтернативную службу, действительно растет, но остается небольшим — порядка тысячи человек в год. Для сравнения: каждый призыв составляет сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что альтернативная служба способна полностью закрыть кадровую потребность организаций, объективно не приходится».

В конце 2025 года альтернативную службу проходили меньше 3 тыс. человек из почти 300 тыс. новобранцев. Расширенный список профессий ситуацию не изменит, а шансов на перевод со «срочки» на «гражданку» у призывника больше не станет, продолжает Александр Передрук:

«В теории, после вынесения положительного решения о замене военной службы на альтернативную гражданскую у человека может быть больше шансов устроиться по специальности. Однако при принятии решения на это, как правило, никто не ориентируется. Это может выступать лишь дополнительным косвенным аргументом со стороны призывника, но вряд ли имеет решающее значение. Основным основанием для предоставления права на альтернативную службу остаются убеждения, противоречащие несению военной службы».

С 2026-го призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны хочет привлечь свыше 260 тыс. срочников.

Егор Парфенов, Владислав Викторов