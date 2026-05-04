Число гостиниц в Калининградской области выросло почти на 10%

В Калининградской области по итогам 2025 года количество средств размещения увеличилось на 38 объектов, или на 9,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 431 единицы. Такие данные приводит Калининградстат.

В Калининградской области увеличилось количество гостиниц

«Общее количество средств размещения в регионе по итогам 2025 года увеличилось на 38 единиц, или 9,7% по сравнению с 2024 годом, и составило 431 единицу. Прирост номерного фонда составил 3437 мест, или 13,0%. В отчетном году введено в эксплуатацию 630 новых номеров против 422 в 2024 году», — сообщает Калининградстат.

Наибольший прирост числа объектов размещения зафиксирован в Калининграде, Гурьевске, Балтийске, Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном.

При этом число ночевок в регионе снизилось на 1,7%. Сокращение туристического потока отмечено в Калининграде, Светлогорском округе и Янтарном. В то же время рост числа гостей зафиксировали в Зеленоградском, Пионерском и Балтийском округах.

Несмотря на снижение количества ночевок, доходы гостиничного сектора продолжили расти.

«Сокращение числа гостей не отразилось на доходах от предоставляемых услуг — +14,8% в действующих ценах к предыдущему году. Индекс физического объема услуг туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих и услуг составил 102,3% к предыдущему году», — добавляют в статистическом ведомстве.

Матвей Николаев