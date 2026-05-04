Чем известен Александр Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами России, сообщил 4 мая источник РБК, знакомый с кадровым решением. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Чайко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Александр Чайко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Чайко Александр Юрьевич родился 27 июля 1971 года в городе Голицыно Одинцовского района Московской области. В 1988 году окончил Московское суворовское военное училище, в 1992-м — Московское высшее общевойсковое командное училище.

Служил в Западной группе войск в Германии, в Московском военном округе (МВО), последовательно занимал должности командира разведывательного взвода, роты, заместителя командира батальона, командира батальона.

В 1999–2001 годах проходил обучение в Общевойсковой академии ВС РФ (Москва), после чего был назначен начальником штаба мотострелкового полка МВО, а позже — командиром полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

С ноября 2006 года — командир 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады им. 60-летия СССР (Москва). С ноября 2007 года командовал Таманской дивизией вплоть до ее расформирования в 2009 году. С октября 2009 года был начальником 473-го окружного учебного центра подготовки младших специалистов в Приволжско-Уральском военном округе.

В 2012 году окончил Военную академию Генштаба ВС РФ, после чего в звании генерал-майора был назначен на должность заместителя командующего объединением в Центральном военном округе.

С июня 2013 года был начальником штаба — заместителем командующего, а с июля 2014-го — командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа (Нижегородская область). С воссозданием в ноябре 2014 года 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии (Московская обл.) занял пост ее командующего и оставался в этой должности до апреля 2017 года.

В 2015 году был начальником штаба российской группировки войск в Сирии. На этом посту он отвечал за создание инфраструктуры, определение порядка службы на базах, взаимодействие с сирийскими союзниками. В декабре 2016 года получил звание генерал-лейтенанта.

В апреле 2017 года назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Восточного военного округа (ВВО). С ноября 2018 по февраль 2019 года был заместителем начальника Академии Генштаба ВС РФ. С февраля 2019 по ноябрь 2021 года — замначальника Генштаба ВС РФ.

В периоды с 2019 по 2020 год и с февраля по июнь 2021 года занимал пост командующего российской группировкой войск в Сирии. В марте 2020 года участвовал в переговорах тогдашнего главы Минобороны Сергея Шойгу с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. В Сирию возвращался еще дважды в должности командующего российской группировкой — осенью 2022 года и в ноябре 2024 года.

В ноябре 2021 года телеканал «Звезда» сообщил о назначении Александра Чайко командующим войсками ВВО, которые с начала СВО участвовали в боевых действиях на территории Украины. С 2025 года — замначальника Генштаба ВС РФ.

Генерал-полковник (2021). Награжден орденами Суворова, «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги». По данным газеты «Известия», в 2020 году закрытым указом удостоен звания Героя РФ «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания».