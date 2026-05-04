Александр Чайко назначен главнокомандующим ВКС России

Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщили два источника РБК. Информацию подтвердил Telegram-канал Fighterbomber. С октября 2023 года этот пост занимал Виктор Афзалов.

Александр Чайко

54-летний Александр Чайко — замначальника Генштаба вооруженных сил России. В 1988 году окончил Московское суворовское военное училище. В октябре 2019 года командовал группировкой российской армии в Сирии. Тогда же налаживал совместное с турецкими военнослужащими патрулирование в Заевфратье. В марте 2020 года участвовал в переговорах тогдашнего главы Минобороны Сергея Шойгу с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Повторно командовал российской группировкой войск в Сирии в феврале-июне 2021 года, после — в сентябре-декабре 2022 года. В четвертый раз назначен командующим российской группировкой войск в Сирии в ноябре 2024 года, когда там возобновились антиправительственные настроения.

В 2020 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени и 4-й степени, Александра Невского, Суворова, «За воинские заслуги», а также медалями, в том числе Жукова.