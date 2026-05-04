Технологии для жизни

В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова — на площадке, где объединяются наука, бизнес и государство для создания новых продуктов и технологий для медицины,— прошла стратегическая сессия, посвященная инновационному развитию ассистивных технологий. Представители федеральных органов власти, передовых университетов страны, госкорпорации «Ростех» и фонда «Защитники Отечества» представили инициативы по развитию реабилитационной отрасли и отечественные разработки, способные кардинально изменить жизнь людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, включая участников СВО.

Сеченовский университет не случайно был выбран площадкой для проведения стратегической сессии по ассистивным технологиям: в Первом МГМУ успешно развивают и внедряют их в клиническую практику, создавая инновации на стыке медицины и инженерии. Открыл стратегическую сессию ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко:

«Особое внимание мы уделяем развитию нейротехнологий. Сегодня в университете разрабатывают нейроинтерфейсы для восстановления зрения и голоса, регенерации периферических нервов, обеспечения чувствительности протезов, а также нейроинтерфейсы “мозг—компьютер”. С прошлого года мы создаем новые решения в области реабилитационной робототехники, включая экзоскелетные системы и устройства с пневматическими актуаторами для восстановления движений, развиваем мягкую робототехнику. Большим нашим преимуществом является наш Клинический центр наук о здоровье, где мы в шаговой доступности развиваем систему высокотехнологичного восстановительного лечения, включая роботизированную механотерапию, нейрореабилитацию и реабилитацию с использованием виртуальной реальности».

Все самые современные и технологические решения для формирования технологического суверенитета в здравоохранении невозможны без сильных партнерств университета, продолжил ректор. Особое место в развитии медицинских технологий занимает взаимодействие университета с госкорпорацией «Ростех». Один из эффективных примеров такой работы — созданное совместно с холдингом «Швабе» Единое медицинское конструкторское бюро. Это позволяет не только ускорить создание высокотехнологичной разработки, но и снизить стоимость новых продуктов, а привлечение клиницистов гарантирует их востребованность.

Со вступительным словом к участникам обратился министр науки и образования Валерий Фальков:

«Сегодня стоит важная задача — наладить эффективное взаимодействие между научным сообществом, медицинскими организациями и промышленностью для качественной реабилитации участников специальной военной операции и всех, кто нуждается в такой помощи. Нам предстоит ускорить внедрение ассистивных технологий в медицину, способствовать применению лучших отечественных разработок и создать устойчивую экосистему таких технологий. Сотрудничество с группой ведущих вузов, в которую в том числе входит и Сеченовский университет, активно развивает ЦИТО госкорпорации “Ростех”. Такое взаимодействие позволит использовать совместный научный потенциал для полного цикла создания и внедрения передовых средств реабилитации».

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также посетил Центр инжиниринговых разработок Сеченовского университета в Научно-технологическом парке биомедицины.

Это первый в России центр, где занимаются реинжинирингом и разработкой новых медицинских изделий из полимеров с применением цифровых интеллектуальных технологий. Все проекты запускают вместе с индустриальными партнерами, создавая продукты, которые станут применять челюстно-лицевые хирурги, детские нейрохирурги, акушеры и гинекологи, урологи, отоларингологи и другие специалисты. В портфеле проектов центра есть уже около 20 перспективных изделий, среди которых модернизированный порт для биопсии, троакары, спинальный кейдж, дерматоскоп и аппарат для ИВЛ.

Экскурсия стала частью деловой программы стратегической сессии — одного из ключевых отраслевых событий весны 2026 года, которое прошло 29 апреля в Сеченовском университете. Валерий Фальков отметил результаты реализации масштабных программ по поддержке ведущих вузов в Сеченовском университете. В Научно-технологическом парке биомедицины созданы все условия, чтобы сотрудники, студенты и партнеры университета могли изготавливать уникальные продукты, востребованные в практической медицине, констатировал министр:

«Казалось бы, традиционно медицинские вузы ассоциируются с другим профилем, но ведущие медицинские университеты уверенно двигаются в сторону медицинской инженерии. Пример — Сеченовский университет».

В НТПБ создана единая команда, которая работает для решения задачи, поставленной президентом России,— достижения технологического суверенитета, сказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Здесь создают новые лекарственные препараты, биомедицинские продукты, медицинские изделия и приборы. Это стало возможно благодаря государственной поддержке, в том числе программам «Приоритет 2030» (нацпроект «Молодежь и дети») и «Медицинская наука для человека», отметил ректор. «Мы помогаем нашим пациентам, в том числе участникам специальной военной операции, восстанавливаться с помощью самых современных технологий. Это, например, роботизированная механотерапия, нейрореабилитация, реабилитация с использованием виртуальной реальности и другие технологии»,— рассказал Петр Глыбочко. Кроме того, в Первом МГМУ запустили производство биомедицинских клеточных продуктов. С их помощью уже восстанавливают, например, барабанные перепонки. «В дальнейшем мы будем применять эти технологии в травматологии, ортопедии, гинекологии, урологии и масштабировать их на всю страну»,— перечислил ректор.

В планах также создать вместе с госкорпорацией «Ростех» Передовую инженерную школу по ассистивным технологиям, где будут готовить уникальных специалистов по ассистивным технологиям, протезированию и реабилитации.

Сегодня разработки в интересах здравоохранения ведут порядка 30 предприятий госкорпорации «Ростех». В их числе МПО «Металлист» и Центр инновационных технологий в ортопедии выпускают более 1000 наименований комплектующих для протезов, свыше 500 видов медицинских изделий, включая современные ортезы, импланты и сложные реабилитационные системы. На базе ЦИТО при поддержке фонда «Защитники Отечества», ФМБА России и региональных администраций создается федеральная сеть из 25 центров для высокотехнологичного протезирования и реабилитации ветеранов СВО.

Как отметил в приветственном слове к участникам генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, создание собственных решений для здравоохранения — одна из ключевых основ национального суверенитета и приоритетная задача:

«Мы хорошо понимаем вызовы времени и во многом выступаем проводниками государственной политики в этой сфере, уделяя большое внимание поддержке участников специальной военной операции. В том числе наши предприятия создают адаптированную технику и современные протезы, включая биоэлектрические и спортивные. Создавать передовую продукцию, совершенствовать технологии, клинически их апробировать и внедрять в широкую врачебную практику нам помогает сотрудничество с российскими вузами, научными и медицинскими организациями. Уверен, что наше партнерство будет способствовать развитию новых инициатив, образовательных программ, межведомственных и отраслевых связей».

По словам модератора сессии, управляющего директора по кооперации науки и бизнеса «Ростеха» Елены Дружининой, стратегические сессии «помогают уйти от устаревшей логики соперничества “выиграл—проиграл” и перейти к поиску баланса интересов». «Ростех» берет на себя роль интегратора высоких технологий, направляя усилия участников сессий на достижение ключевых государственных приоритетов.

Сессию продолжили выступления представителей Минобрнауки, Министерства труда и социальной защиты, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, фонда «Защитники Отечества», компании «Моторика», АО ЦИТО и Сеченовского университета. Участники рассмотрели комплексные подходы к реабилитации, включая медицинскую помощь, ресоциализацию и профессиональную переподготовку ветеранов СВО. Особое внимание уделили распределению прав на результаты совместных разработок и вопросам нормативного регулирования отрасли.

По словам заместителя министра труда и социальной защиты РФ Дмитрия Лигомины, чтобы сформировать единый подход к технической реабилитации, был принят федеральный закон. Очень большая работа сегодня проводится с регионами по переводу всех реабилитационных центров на единый стандарт. В регионах разрабатывают «дорожные карты»: они включают обучение специалистов, чтобы можно было эти стандарты применять.

Как отметил генеральный директор АО ЦИТО госкорпорации «Ростех» Виктор Спектор, недавний визит министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова в АО ЦИТО заложил фундамент для нового этапа интеграции отечественной науки и производства в области ассистивных технологий. Сегодня, развивая этот диалог, сессия была проведена в расширенном составе, чтобы трансформировать достигнутые договоренности в конкретные проекты. «Планы АО ЦИТО по развитию эффективной протезно-ортопедической помощи требуют масштабирования нашего накопленного опыта, и эта работа активно ведется при поддержке госкорпорации “Ростех”. Мы готовы транслировать наш опыт подготовки специалистов для протезирования на федеральный уровень, разработать обучающие программы совместно с Минобрнауки. В настоящее время в кооперации с ведущими вузами мы развиваем другое важное направление — разработки в области робототехники для травматологии и ортопедии. Уверен, что объединение усилий фундаментальной науки и нашей производственной площадки станет движущей силой для развития отрасли»,— подчеркнул он.

О работе фонда «Защитники Отечества», созданного три года назад по указу президента РФ, рассказал его исполнительный директор Юрий Хабров. Цель фонда — оказание всесторонней помощи участникам СВО, членам семей погибших и пропавших без вести, а также помощь в возвращении участников СВО в мирную жизнь полноценными гражданами. «Активный образ жизни, спорт, трудоустройство, получение новых знаний и навыков — все это доступно благодаря применению новейших технологий в реабилитации и оказании медицинской помощи»,— подчеркнул спикер.

Темпы роста ассистивных технологий увеличиваются, и это связано с несколькими драйверами — ростом населения Земли и увеличением доли людей с инвалидностью, рассказал о сегодняшних трендах Андрей Давыдюк, генеральный директор компании «Моторика». По его словам, если ранее люди с утраченными функциями умирали, то сегодня развитие медицины и ассистивных технологий позволяет им доживать до старости. «Россия сегодня является одной из немногих стран с наиболее развитой социальной защитой людей с инвалидностью, доступной средой и уровнем инклюзии. Только 30 стран в мире имеют систему обеспечения, сопоставимую с российской. Это означает, что люди с инвалидностью становятся активными участниками социума: учатся, работают, путешествуют, создают семьи. И государство инвестирует в создание этой среды»,— отметил он.

По прогнозам, в ближайшие пять лет российский рынок ассистивных технологий вырастет во всем мире, поэтому необходимо готовить для отрасли высококвалифицированные кадры, отметил директор Института бионических технологий и инжиниринга Дмитрий Телышев. «Нужны не только техники-протезисты, это инженеры-исследователи, которые генерируют новые технологии. Такие специалисты должны обладать глубокими знаниями в анатомии, физиологии и одновременно — практическими навыками проектирования, конструирования медицинских изделий, промышленного дизайна медицинской техники, а в ряде случаев — компетенциями в оказании психологической помощи. Чтобы готовить такие кадры, Сеченовский университет и госкорпорация “Ростех” планируют создать Передовую инженерную школу по ассистивным технологиям»,— анонсировал Дмитрий Телышев.

Деловую программу стратегической сессии продолжили профильные тематические сессии, посвященные инновациям в ассистивных технологиях, подготовке кадров для отрасли, новым имплантируемым медицинским изделиям и инновационным методикам реабилитации. Организаторы сессии — госкорпорация «Ростех», Министерство науки и высшего образования, Министерство здравоохранения, АО ЦИТО и Сеченовский университет.

