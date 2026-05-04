Книги Пинчона и биографии The Doors и Nirvana будут маркировать из-за упоминания наркотиков

Книги американского постмодерниста Томаса Пинчона, музыкального журналиста Максима Семеляка об Егоре Летове, биографии рок-групп The Doors и Nirvana будут маркировать по закону о запрете пропаганды наркотиков. Это следует из обновленного отраслевого перечня, подготовленного Российским книжным союзом (РКС), с которым ознакомился «Ъ».

Список создали сами издатели для саморегулирования отрасли, чтобы снизить риски применения штрафов и выработать единую правоприменительную практику. Перечень формируется на заявительной основе и обновляется ежедневно, отметили в РКС. На сегодняшний день он включает более 2 тыс. наименований.

В обновленном в понедельник перечне оказались более 100 книг. Среди них — «Лев Толстой. Антон Чехов» литературоведа Владимира Лакшин, «Враг народа Василий Сталин» Александра Звягинцева и трилогия «Три метра над небом» Федерико Моччиа. Также в список на маркировку вошли: «The Doors. Сгореть в любви дотла!» британского журналиста Мика Уолла, «Nirvana: правдивая история» музыкального критика Эверетта Тру и «Великие интервью журнала Rolling Stone за 40 лет» Яна Веннера и Джо Леви.

Ранее в перечень пошли 12 книг Виктора Пелевина, 25 книг Стивена Кинга, 15 книг Чака Паланика, сборник произведений Жан-Поля Сартра «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет» и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека.

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб.

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». При этом те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке.

Мария Барановская