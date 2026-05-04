В Брянской области при атаке ВСУ пострадали семь работников «Мираторга»

ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по территории агропромышленного холдинга (АПХ) «Мираторг» в селе Бровничи Климовского района. Ранения получили семь работников предприятия, сообщил губернатор Александр Богомаз.

При эвакуации пострадавших пытались повторно атаковать FPV-дронами, утверждает господин Богомаз. Также были повреждены производственные помещения. «Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь»,— уточнил губернатор.

Сегодня утром атаке БПЛА также подвергся брянский поселок Сенчуры. Удар был нанесен по движущемуся грузовику «Мираторга», пострадал водитель. В феврале АПХ оценивал ущерб от боевых действий в Курской, Белгородской и Брянской областях в 15 млрд руб.