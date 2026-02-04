«Мираторг» оценил потери в курской Судже в 12 млрд рублей

Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» братьев Линников заявил, что ущерб от боевых действий в Курской, Белгородской и Брянской областях составил 15 млрд руб. Цифра также включает упущенную выгоду. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Рыжков, Коммерсантъ Фото: Андрей Рыжков, Коммерсантъ

Потери от разрушения объектов в только в Судже Курской области составили 12 млрд руб.

«Соответственно, восстанавливать мы их пока не можем — не все там спокойно и финансирования нет»,— поделились в АПХ.

Из 43 тыс. сотрудников холдинга около 26 тыс. трудятся в Белгородской, Курской и Брянской областях. «Мираторг» совместно с Минобороны и пограничниками «защищает своих сотрудников», обеспечивая работу свинокомплексов, ферм КРС и зерновой компании.

Как прокомментировал ситуацию в Брянской области Виктор Линник, животных с нескольких ферм КРС на границе с Украиной перевезли в другие регионы, а сотрудников — трудоустроили на заводах в безопасных районах.

При этом меры безопасности требуют значительных расходов: оснащение техники и объектов средствами РЭБ, натяжка защитных сетей и другие мероприятия обошлись в прошлом году примерно в 2 млрд руб.

«Для нас основная задача сейчас — обеспечить безопасность наших сотрудников и бесперебойную работу предприятий»,— заявил господин Линник, подчеркнув, что новых «значимых» инвестиций в регионы не планируется.

Исключением в Черноземье может стать проект модернизации комплекса по убою свиней на Корочанском мясоперерабатывающем предприятии в Белгородской области, который открыли в 2008 году. По словам совладельца АПХ, если бойню не обновить, то есть риск остановки производства.

Летом АПХ оценивал ущерб от боевых действий и атак на Курскую область в 10,6 млрд руб.

Анна Швечикова